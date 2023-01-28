Четыре республиканца требуют от Байдена объяснить поставки танков «на другой конец света»

Четыре члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии направили президенту США Джо Байдену и главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием объяснить решение о поставках танков Abrams Украине. Они опасаются коррупции и выражают недовольство тем, что «эскалация конфликта продолжает происходить за счет американского налогоплательщика».

Письмо написали Трой Нелс (штат Техас), Лорен Боберт (Колорадо), Пол Госар и Илай Крейн (Аризона). «Американский народ избрал нас не для того, чтобы постоянно тратить его заработанные тяжким трудом деньги ($97 млрд и более) на конфликт на другом конце света, не демонстрируя при этом способность надлежащим образом отслеживать конечное применение оружия, боеприпасов, бронетехники и всех других форм предоставляемой военной помощи»,— говорится в письме, которое приводит издание Daily Caller.

Члены Палаты представителей запросили информацию по контролю вооружения, которое было поставлено Украине. В частности, они интересуются, что администрация Джо Байдена будет делать, чтобы техника не попала к террористам и не была продана.

Кроме того, республиканцы считают, что до ввода российских войск на Украину Киев показал «неспособность предотвращать хищение и продажу военного имущества». Также члены Палаты представителей просят Белый дом объяснить, как власти будут отчитываться «о потере и уничтожении» вооружения и как будут возмещаться расходы американским налогоплательщикам.

США ранее на этой неделе анонсировали передачу Украине 31 танк Abrams. Белый дом признает, что на поставку уйдут месяцы. По мнению СМИ, главной целью решения является желание склонить Германию к поставкам Киеву своих танков Leopard. В общей сложности западная коалиция уже пообещала Украине 321 тяжелый танк.

О поставках американских танков — в материале «Ъ» «Abrams не сразу строились».

Леонид Уварчев