Бразилия отказалась отправлять ФРГ танковые боеприпасы для передачи Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил запрос правительства ФРГ на поставку танковых боеприпасов, которые Берлин планирует передать Украине. Об этом сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo. Решение было принято 20 января.

Речь идет о боеприпасах для танков Leopard 1. По информации Folha de S.Paulo, на сегодняшний день эти танки используют всего четыре страны, одна из которых — Бразилия. Источники газеты сообщили, что действующий на тот момент главком сухопутных войск Бразилии Жулио Сезар Арруда сам поднял этот вопрос на обсуждение с президентом перед своей отставкой.

Он говорил, что за передачу этих боеприпасов Бразилия могла получить от Германии около $5 млн. При этом он допустил, что можно запретить ФРГ передать боеприпасы Украине. Господин Лула да Силва отказал Германии, заявив, что «не нужно провоцировать русских».

В 2022 году, подчеркивает газета, Германия уже обращалась к Бразилии с аналогичным запросом. Тогда Берлин просил выкупить боекомплекты для зенитных самоходных установок Gepard. ФРГ объявила об их поставке ВСУ 21 июня. Бразилия придерживается позиции нейтралитета в отношении военного конфликта на Украине, в связи с чем отказывается от поставок ВСУ вооружений и военной техники.

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Лусине Баласян