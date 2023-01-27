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Коммерсантъ FM
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Адоньев выйдет из угольного проекта ЭЛСИ из-за наложенных на него санкций

Сооснователь оператора Yota Сергей Адоньев в ближайшее время выйдет из угольного проекта «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ; в него входят «Сибантрацит» и «Эльга Уголь»). Об этом РБК сообщил представитель проекта. Накануне он попал в санкционный список Минфина США.

По словам представителя ЭЛСИ, «в кратчайшие сроки» ожидается переход прав собственности, а юридический процесс уже начался. При этом он не сообщил, кому будет передана доля Сергея Адоньева. Подробности соглашения будут раскрыты после завершения сделки.

ЭЛСИ принадлежит бизнесмену и создателю Yota Альберту Авдоляну. Его угольные активы были объединены в августе 2022 года. В них входит «Эльга Уголь» (разрабатывает крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение в Якутии) и «Сибантрацит» («Сибирский антрацит» и разрез «Восточный» в Новосибирской области, а также разрез «Кийзасский» в Кемеровской области). В октябре 2022 года господин Авдоньев стал владельцем 31,67% «А-Проперти Развитие» (контролирует «Сибантрацит»).

Анастасия Ларина

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