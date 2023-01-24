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Коммерсантъ FM
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Турция перенесла встречу со Швецией и Финляндией на неопределенный срок

Запланированная на февраль трехсторонняя встреча Турции, Швеции и Финляндии перенесена на более поздний срок по инициативе Анкары. Об этом сообщает TRT со ссылкой на дипломатические источники.

21 января ультраправый политик Расмус Палудан провел протестную акцию у посольства Турции в Стокгольме, осудил ислам, который исповедуют большинство турецких граждан, и сжег священную книгу мусульман Коран.

Вчера, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции больше не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом неуважения.

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после начала российской военной операции на Украине. Для вступления в альянс необходимо согласие всех стран-членов. Турция выдвинула обеим странам ряд условий, в том числе о выдаче нескольких подозреваемых в терроризме. После протестной акции в Стокгольме глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил рассмотрение заявки на членство в НАТО отдельно от Швеции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Султан грозить уж будет шведам».

Милена Костерева

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