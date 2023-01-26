Министр обороны ФРГ: Украина может получить Leopard 2 к концу марта

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что танки Leopard 2 могут быть доставлены на Украину к концу марта. Германия объявила о поставке 14 единиц Leopard 25 января.

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«Я думаю, мы доставим наши Leopard, может быть, в конце марта»,— сказал Борис Писториус в эфире немецкого телеканала Welt.

25 января вслед за Германией о поставках танков Украине сообщили США. Вашингтон направит 31 единицу M1 Abrams. Президент США Джо Байден не назвал конкретных сроков, однако подчеркнул, что поставка «потребует времени». До прибытия техники планируется обучить украинских военных управлять M1 Abrams.

О готовности поставить Украине Leopard сообщали в том числе Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания. Социал-демократической партия Германии сообщила, что в совокупности Украина получит 80 танков Leopard 2 «в кратчайшие сроки».

Подробнее о военной помощи Украине со стороны Запада — в материале «Ъ» «Танк точно».

Лусине Баласян