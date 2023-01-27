Валуйский ЛВЗ в Белгородской области могут продать за 25 млн рублей

Имущество обанкротившегося ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» (Белгородская область) выставили на торги в форме публичного предложения. Начальная цена основного имущественного комплекса, включающего объект культурного наследия регионального значения «Винокуренный завод Добычина», составляет 35 млн руб., следует из сообщения организатора торгов — ООО «Элторг».

В лот также входят земельный участок площадью 13,8 тыс. кв. м, здания и сооружения на нем, скважина, забор и 310 единиц оборудования. По истечении 30 дней начальная цена продажи будет снижаться на 10% (периодами по 30 дней). Цена отсечения — 70% от начальной (около 25 млн руб.).

Предыдущие торги по продаже основного имущества завода были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.

Валуйский ЛВЗ был обанкрочен в октябре 2021 года по требованию белгородского ООО «Технологии и услуги» из-за долга в 324,7 тыс. руб. Затем в реестр требований кредиторов заявился Сбербанк с 896,9 млн руб. Имущество завода пытаются продать с весны 2022 года, первоначальная стоимость производственного комплекса составляла 100 млн руб.

Олег Мухин