В Белгородской области на торги по продаже Валуйского ЛВЗ снова никто не заявился

На очередные торги по продаже производственного комплекса ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» никто не заявился. Это следует из сообщения организатора торгов ООО «Элторг».

В лот входят земельный участок площадью 13,8 тыс. кв. м, здания и сооружения на нем, включая региональный памятник архитектуры «Винокуренный завод Добычина», скважина, забор и 310 единиц оборудования. Начальная цена составляла 50,3 млн руб. В процессе торгов имущество могло подешеветь до 35,2 млн.

При этом на других торгах частично удалось реализовать иные активы ЛВЗ. Тюменский предприниматель Алексей Барданов выкупил за 451,7 тыс. руб. земельный участок на 2,3 тыс. кв. м (начальная цена — 553 тыс.), белгородский Михаил Дементьев — за 77,8 тыс. автомобиль ГАЗ-САЗ-3511 (начальная — 109,9 тыс.). Кроме того москвич Алексей Цырульник приобрел 30 тыс. акций Сбербанка за 3,9 млн при начальной цене 3,2 млн.

На остальные активы — права требования к нескольким компания за 250,8 тыс., 4,8 тыс. кв. м земли за 2,5 млн, движимое имущество за 484,9 тыс. и товарные знаки на алкогольные и безалкогольные напитки за 9,6 млн — претендентов не нашлось.

Валуйский ЛВЗ был обанкрочен в октябре 2021 года по требованию белгородское ООО «Технологии и услуги» из-за долга в 324,7 тыс. руб. Затем в реестр требований кредиторов заявился Сбербанк с 896,9 млн руб. Имущество завода пытаются продать с весны 2022 года, первоначальная стоимость производственного комплекса составляла 100 млн руб.

В июне 2021 года обанкротился владелец 63,19% акций ЛВЗ и вице-президент агропромышленного холдинга «Промагро» Вячеслав Жуков. Сбербанк потребовал с него 159,6 млн руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Банкротство настоялось в суде».

Владимир Зоркий

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