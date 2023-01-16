Оппозиционная партия ЮАР назвала позором проведение совместных с Россией военно-морских учений

Крупнейшая демократическая партия Южно-Африканской Республики усомнилась в целесообразности проведения совместных военно-морских учений ЮАР с Россией и Китаем. В оппозиционной партии считают, что это может негативно сказаться на отношениях республики со странами Запада. Учения должны пройти с 17 по 26 февраля.

«Это (проведение учений.— ''Ъ'') создает впечатление, будто мы не придерживаемся нейтралитета, а выбираем сторону в конфликте. Очевидно, что это может отделить нас от важных торговых партнеров, от Запада. Это интересы России»,— сказал член Южно-Африканского парламента от демократического альянса Кобус Марэ, передает Bloomberg. Проведение учений политик назвал позором.

О проведении совместных военно-морских учений Южной Африки, России и Китая 3 января сообщал DefenceWeb со ссылкой на Минобороны ЮАР. Учения должны пройти в прибрежных районах южноафриканской провинции Квазулу-Наталь и получат название Mosi. Это вторые учения трех стран — первые прошли в ноябре 2019 года возле мыса Доброй Надежды в Атлантическом океане.

По данным Минобороны ЮАР, в учениях будут участвовать два российских боевых корабля. В том числе будут проведены отработка артиллерийской стрельбы и действия по противовоздушной обороне.

Южная Африка не присоединилась к антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года спикер МИД ЮАР Клейсон Моньела заверил, что республика придерживается принципов «независимой внешней политики», в связи с чем не поддерживает введение санкций в отношении России.

Лусине Баласян