Налоговая подала иск о банкротстве Липецкого хладокомбината

УФНС России по Липецкой области обратилось в областной арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «Липецкий хладокомбинат» — крупного производителя мороженого, подконтрольного семье бывшего спикера горсовета Липецка Александра Афанасьева. Это следует из картотеки арбитражных дел.

К производству иск пока не принят.

Сумма требований не раскрывается. Ранее УФНС не пыталась взыскивать с хладокомбината задолженность в рамках арбитражных разбирательств. По данным Kartoteka.ru, в 2021 году выручка АО составляла 638,6 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб. (11 млн руб. годом ранее).

Александр Афанасьев покинул должность спикера горсовета в конце прошлого года, оставшись депутатом. Свое решение он объяснял необходимостью «повышенного внимания к бизнесу в нынешних экономических условиях» и говорил, что «возвращается к руководству предприятием».

Олег Мухин

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