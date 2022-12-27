Депутаты горсовета Липецка отложили избрание спикера взамен ушедшего с поста Александра Афанасьева

Горсовет Липецка утвердил добровольную отставку с поста председателя Александра Афанасьева. Как ранее сообщал «Ъ», свое решение он объяснял необходимостью сконцентрироваться на бизнесе. При этом депутат сохранит свой мандат.

Вопреки обыкновению депутаты не стали избирать спикера на этой же сессии. Вопрос отложен на первое заседание горсовета 2023 года.

После сессии 22 ноября в горсовете утверждали, что нового председателя изберут именно 27 декабря, и только после этого господин Афанасьев официально сложит полномочия спикера.

«Сейчас идут консультации. Как вы знаете, политсовет “Единой России” представит на наше рассмотрение кандидатуру»,— говорил тогда господин Афанасьев.

Он избирался в горсовет три последних созыва подряд. В 2020 году после отставки Игоря Тинькова стал председателем парламента предыдущего, пятого созыва. После выборов шестого созыва коллеги также избрали его на пост главы горсовета. С 2011 по 2020 годы Александр Афанасьев занимал пост генерального директора АО «Липецкий хладокомбинат», куда впервые пришел в 2001-м. По данным «СПАРК-Интерфакс», парламентарий является совладельцем предприятия.

Олег Мухин

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