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Коммерсантъ FM
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«Наследники» экс-мэра Махачкалы Амирова не смогли отстоять имущество на 5 млрд руб. в апелляции

Саратовский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда Махачкалы об обращении более 300 объектов недвижимости в доход государства, сообщила пресс-служба суда. Они были переданы родственникам Саида Амирова и подконтрольных ему людей, когда он возглавлял город.

Как сообщал «Ъ», решение о возвращении государству имущественного комплекса стоимостью свыше 5 млрд руб. Кировский районный суд Саратова принял, удовлетворив иск Генпрокуратуры России. В собственность государства должны быть возвращены 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка.

В списке ответчиков по иску значились 25 физических лиц, в том числе Саид Амиров и бывший председатель городского комитета по управлению имуществом Али Абдулбеков, и 9 компаний. Господин Амиров возглавлял столицу Дагестана с февраля 1998 года до начала июня 2013-го, когда был задержан силовиками по подозрению в нескольких тяжких преступлениях. Последние семь лет он отбывает пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области.

Согласованные действия ответчиков, установила Генпрокуратура, помогли вывести из муниципальной собственности имущество стоимостью более 5 млрд руб., «имеющее жизненно важное значение для функционирования и развития Махачкалы».

На решение суда первой инстанции, по данным издания «Молодежь Дагестана», было подано 18 апелляционных жалоб. Семь из них были поданы ответчиками по делу, еще девять — представителями участников процесса, две жалобы — заинтересованными лицами.

Юлия Рыбина, Махачкала

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