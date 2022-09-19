У Саида Амирова отобрали городское

“Ъ” стали известны подробности дела о незаконной передаче городского имущества Махачкалы в собственность родственников мэра Саида Амирова и подконтрольных ему людей. Решение о возвращении государству имущественного комплекса стоимостью свыше 5 млрд руб. Кировский районный суд Саратова принял, удовлетворив иск Генпрокуратуры России. В собственность государства должны быть возвращены 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Получив пожизненный срок, экс-мэр Махачкалы Амиров (на фото) утратил контроль и над бывшими муниципальными предприятиями

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Получив пожизненный срок, экс-мэр Махачкалы Амиров (на фото) утратил контроль и над бывшими муниципальными предприятиями

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Со времени первых аукционов, с которых началась приватизация городского хозяйства дагестанской столицы, прошло больше десяти лет, однако это не помешало Генпрокуратуре поставить вопрос об их законности, поскольку правила об исковой давности неприменимы к вопросам о привлечении к ответственности за коррупционные правонарушения. Да к тому же отсчет срока, как правило, ведется с момента обнаружения коррупционного правонарушения, а, согласно иску надзорного ведомства, это было сделано совсем недавно.

Слушаться иск должен был в Кировском райсуде Махачкалы, по месту совершения предполагаемого нарушения, однако Верховный суд России, в который обратился заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев, ссылаясь на то, что влиятельные ответчики могут помешать правосудию, передал его на рассмотрение в одноименный суд Саратова.

В списке ответчиков по иску (имеется в распоряжении “Ъ”) значилось 25 физических лиц и 9 компаний. Первыми в нем фигурировали имена Саида Амирова и Али Абдулбекова. Амиров возглавлял столицу Дагестана с февраля 1998 года до начала июня 2013 года, когда был задержан силовиками по подозрению в нескольких тяжких преступлениях. Последние семь лет он отбывает пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области. Абдулбеков занимал в 2007–2014 годах кресло председателя городского комитета по управлению имуществом.

Согласованные действия этих двух чиновников, выяснила Генпрокуратура, и привели к потере городом коммунальных сетей и сопутствующей инфраструктуры. Акции компаний «Махачкалинский горводоканал», «Махачкалинские городские электрические сети» и «Махачкалатеплоэнерго», являвшихся до начала махинаций муниципальными предприятиями, оказались у аффилированных с семьей Саида Амирова коммерческих компаний — «Махачкалинское взморье», «Коммунсервис», «Три И» — и у физических лиц.

Чтобы запустить процесс перевода городского хозяйства в частные руки, господа Амиров и Абдулбеков, по данным надзора, использовали зарегистрированное задним числом подложное постановление №2938 главы Махачкалы 2007 года о приватизации муниципальных предприятий.

В действительности, как выяснили прокуроры, изначально под этим номером было издано постановление о представлении Елены Масленниковой к присвоению почетного звания «Народный артист Республики Дагестан».

Используя фиктивный документ, господин Абдулбеков издал распоряжения о приватизации «Водоканала», «Теплоэнерго» и городских электросетей. Преобразованному в ОАО «Водоканалу» из муниципальной собственности был передан 251 объект недвижимости: земельные участки, здания, строения и сооружения. «Махачкалатеплоэнерго» получило в собственность более сотни таких объектов, полтора десятка досталось акционированным «Горэлектросетям».

При этом на первых порах 100% акций оставалось у муниципалитета. Однако позднее господин Амиров распорядился провести дополнительную эмиссию акций и распространить их по закрытой подписке.

Доля принадлежащих городу акций в трех компаниях была уменьшена сначала до 50% плюс 1 голосующей акции, остальные достались компаниям «Махачкалинское взморье» и «Три И». Их руководителями и акционерами были родственники и подконтрольные господину Амирову люди, утверждает прокуратура.

Позднее в течение нескольких лет были проведены новые незаконные аукционы, и город был полностью выведен из числа акционеров, а деньги, полученные за дополнительные акции, не ушли в местный бюджет, а осели в новых компаниях. Многие объекты недвижимости, ставшие собственностью трех АО, были со временем отчуждены в пользу физических и юридических лиц.

Таким образом, в результате «противоправной деятельности» ответчиков, установил надзор, из муниципальной собственности «выбыло» имущество стоимостью более 5 млрд руб., «имеющее жизненно важное значение для функционирования и развития Махачкалы».

Иск Генпрокуратуры был принят к производству Кировским судом Саратова еще в начале июня, однако рассмотрение его в уточненной редакции началось лишь 11 августа. Проведя пять заседаний по делу, судья Елена Бивол приняла решение полностью удовлетворить просьбу надзорного ведомства и обратить похищенное у города имущество в доход Российской Федерации.

Кроме того, с Саида Амирова, Али Абдулбекова и компании «Махачкалатеплоэнерго» солидарно в пользу государства должно быть взыскано около 96 млн руб.— это эквивалент стоимости нескольких нежилых зданий и помещений, отчужденных к моменту подачи искового заявления.

Ответчики, решил вслед за Генпрокуратурой суд, проигнорировали запрет (для чиновников) на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе через доверенных лиц и получение дохода из не предусмотренных законодательством источников, а также извлечение прибыли из своего «недобросовестного поведения».

Решение суда первой инстанции в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано. Адвокат господина Амирова Владимир Постанюк от комментариев воздержался.

Как сообщал “Ъ”, в июле 2014 года Саид Амиров был приговорен к десяти годам колонии строгого режима за подготовку теракта: вместе с сообщниками он, используя наемника и переносной зенитно-ракетный комплекс, собирался сбить самолет с политическим оппонентом, а ответственность за происшедшее переложить на боевиков. Затем, в августе 2015 года, господин Амиров получил пожизненное заключение — его признали виновным в организации теракта и заказе убийства следователя управления СКР по Дагестану Арсена Гаджибекова. В марте 2016 года Верховный суд России, рассмотрев апелляцию защиты, оставил приговор первой инстанции без изменений. С тех пор экс-мэр отбывает наказание в Соль-Илецке. В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал обоснованной жалобу его адвокатов, заявивших, что Амиров, ставший инвалидом-колясочником с 1993 года после одного из покушений, не может находиться в тех условиях, в которых он содержался в СИЗО, а затем в колонии.

Юлия Рыбина, Махачкала; Николай Сергеев