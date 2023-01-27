Правительство не выдвинуло Владимира Мау в совет директоров «Газпрома»

Премьер-министр России Михаил Мишустин выдвинул кандидатов в совет директоров «Газпрома», подписав соответствующее распоряжение. Ими стали председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран—экспортеров газа Виктор Зубков, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Все они уже состоят в нынешнем совете директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мау

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Мау

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В качестве независимых директоров правительством были выдвинуты ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев. Год назад в совет был выдвинут ректор РАНХиГС Владимир Мау, однако в январе его освободили от должности по собственному желанию из-за проблем со здоровьем. В 2022 году господину Мау предъявили обвинение в хищении средств академии, но в том же году уголовное дело закрыли.

Совет директоров утвердит список кандидатов на первом заседании в начале февраля. Предложения акционеров «Газпром» принимает до конца января.

Подробнее о смене ректора читайте в материале «Госслужба народного хозяйства».

Дарья Эрозбек