Госслужба народного хозяйства

Экономист Владимир Мау покинул пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), которую возглавлял с 2010 года. Согласно официальной версии, господин Мау ушел «по собственному желанию в связи с состоянием здоровья». Несколько месяцев назад экс-ректор был фигурантом уголовного дела о хищении, но не признал вину, а осенью прошлого года дело было прекращено. И. о. руководителя главной кузницы кадров госслужбы назначен ее проректор Алексей Комиссаров, который одновременно занимает пост директора АНО «Россия — страна возможностей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Комиссаров знает, какими возможностями располагает РАНХиГС

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Комиссаров знает, какими возможностями располагает РАНХиГС

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин освободил Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС. На сайте правительства говорится, что это сделано «по собственному желанию» господина Мау «в связи с состоянием здоровья». Исполняющим обязанности главы академии назначен проректор Алексей Комиссаров.

Владимиру Мау 63 года, с 2002 года он работал ректором Академии народного хозяйства при правительстве России, а с 2010 года (после объединения с Академией государственной службы при президенте РФ) — главой РАНХиГС.

Сопредседатель независимого профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин говорит, что объединение этих учебных заведений связывали именно с господином Мау.

«В Академии народного хозяйства преподавательский и научный состав был более прогрессивным. А в Академии госслужбы сохранились еще традиции Академии общественных наук при ЦК КПСС, из которой она и была создана,— вспоминает господин Кудюкин.— Мау предстояла сложная задача слить два разнородных организма. В итоге РАНХиГС стала конкурировать с ведущими вузами — и как продвинутое образовательное учреждение, и как экспертный центр при органах власти». Главный научный сотрудник Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина указывает, что при Владимире Мау академия превратилась из учреждения дополнительной профессиональной подготовки в современный сетевой университет и экспертно-аналитический центр, сотрудники которого привлекались, в частности, к подготовке стратегий развития России до 2020 и 2035 годов.

Господин Кудюкин называет Владимира Мау «авторитарным» ректором: «Это был достаточно просвещенный, но абсолютизм. О каком-то реальном академическом самоуправлении в вузе говорить не приходилось». В то же время господина Мау называют классическим системным либералом. В связи с этим ряд собеседников “Ъ” проводят аналогию с уходом Ярослава Кузьминова с поста ректора ВШЭ в июле 2021 года, который тогда обозначался некоторыми экспертами как «конец эпохи системных либералов в России». Один из собеседников “Ъ” уже тогда не исключал, что похожий сценарий ждет и ректора РАНХиГС. Впрочем, господин Мау в 2021 году участвовал в формировании программы «Единая Россия» к думским выборам. На базе Высшей школы государственного управления при РАНХиГС к этому времени уже несколько лет функционировала специальная образовательная программа, выпускников которой внутриполитический блок Кремля использовал как кадровый резерв. В экспертном сообществе ее называют «Школой губернаторов» — ее окончание в последние годы стало практически обязательным условием для претендентов на должность главы региона.

Тем не менее уголовным делом господину Мау «намекнули, что хорошие времена для таких людей закончились», полагает господин Кудюкин.

Напомним, в июне 2022 года Владимиру Мау было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по двум эпизодам. Следствие считало его причастным к хищению средств РАНХиГС в размере 21 млн руб., неисполнению договоров между Московской высшей школой социальных и экономических наук (Шанинка) и Фондом новых форм развития образования, а также к фиктивному трудоустройству 12 сотрудников. Господин Мау был задержан 30 июня, вину не признавал, и в итоге в октябре 2022 года дело прекратили. В ноябре ректор отбыл в Израиль — в РАНХиГС заявляли, что речь идет о согласованном плановом отпуске, на время которого руководство академией было возложено на проректора Дмитрия Арефьева. «То, что он подал в отставку и останется за рубежом, можно рассматривать как закономерный и символический итог романов системных либералов с властью»,— считает господин Кудюкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мау

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Мау

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Нынешний и. о. ректора РАНХиГС 53-летний Алексей Комиссаров с 2017 года являлся проректором академии и директором Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2018 года он также возглавляет президентскую платформу «Россия — страна возможностей» (РСВ), самым известным из кадровых конкурсов которой являются «Лидеры России». РСВ, как и «Школу губернаторов», называют проектом внутриполитического блока Кремля, возглавляемого первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. Господин Комиссаров заявил в понедельник СМИ, что ректор РАНХиГС может быть назначен через несколько месяцев. В РСВ сообщают, что Алексей Комиссаров сохранит за собой пост гендиректора.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Владимир Путин был в курсе кадровых перестановок в РАНХиГС: «Разумеется, президенту об этом докладывалось»,— приводит ТАСС слова господина Пескова в ответ на вопрос, согласовывалось ли с президентом это решение.

В 2011 году господин Комиссаров защитил в РАНХиГС кандидатскую диссертацию «Развитие предпринимательства в условиях инновационной экономики», но в 2013 году проект «Диссернет» обнаружил в ней неоформленные заимствования. После этого господин Комиссаров связался с «Диссернетом», встретился с участниками проекта и затем добровольно отказался от ученой степени. Сооснователь проекта Андрей Ростовцев говорит, что «в истории "Диссернета" это был первый и до сих пор редчайший честный и смелый поступок». В том же 2013 году Алексею Комиссарову за вклад в развитие предпринимательского движения была присуждена степень почетного доктора британского университета Кингстон. Обладая личным предпринимательским опытом, господин Комиссаров в 2008 году победил в конкурсе «Кадровый резерв — профессиональная команда страны», а в 2010 году вместе с господином Мау создал и возглавил бизнес-инкубатор Академии народного хозяйства. В феврале 2011 года он возглавил Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы, позже объединенный с Департаментом науки и промышленной политики. Покинув пост министра столичного правительства в 2014 году, он остался советником мэра Сергея Собянина, затем работал в Московской школе управления «Сколково» и возглавлял Фонд развития промышленности.

«Сейчас вопрос в том, есть ли у смены руководства РАНХиГС какие-то политические и содержательные задачи, или речь идет скорее об установлении контроля над крупной структурой»,— рассуждает политолог Михаил Виноградов.

По его мнению, отставка господина Мау «выглядит как успех внутриполитического блока администрации президента, использовавшего РАНХиГС для своих образовательных проектов» и ведущего «экспансию в образовательную среду». С другой стороны, политолог считает, что замену руководителя РАНХиГС можно трактовать как сигнал, «что академия выведена из-под удара в борьбе аппаратных групп»: «Его символом были уголовные дела, а их продолжение сейчас выглядело бы странно».

Отметим, в 2022 году столичная прокуратура предъявила претензии к программам Liberal Arts, которые реализовывал Институт общественных наук в РАНХиГС. Тогда надзорный орган счел, что десять программ Liberal Arts не соответствуют ст. 38 и 43 Конституции РФ (касаются заботы о детях и их образовании), а также принципам стратегии национальной безопасности. Ведомство пришло к выводу, что модель этих программ «направлена на разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории», а также «способствует снижению предметно-методической и воспитательной составляющей при подготовке будущих выпускников». По мнению прокуратуры, образовательный процесс на основе программ Liberal Arts «не создает условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей при принятых в российском обществе правилах и нормах поведения». В РАНХиГС тогда сообщила “Ъ”, что вуз совместно с прокуратурой рассматривает материалы проверки, чтобы «принять все необходимые решения». В итоге факультет Liberal Arts был расформирован.

Анна Васильева, Андрей Винокуров