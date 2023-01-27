Акции Intel упали на одном из худших в истории прогнозов своей деятельности

Акции корпорации Intel упали в четверг после окончания торгов на 9,6%. Произошло это после публикации одного из худших прогнозов ее деятельности, которые компания публиковала за все время своего существования. Intel ожидает, что выручка в первом квартале составит от $10,5 млрд до $11,5 млрд — против $18,4 млрд годом ранее и $13,9 млрд, которые прогнозировали аналитики. Intel ожидает убытка $0,15 на акцию — аналитики прогнозировали прибыль $0,24 на акцию.

«Мы споткнулись, мы потеряли долю и утратили динамику. Думаю, что в нынешнем году ситуация стабилизируется»,— заявил в связи с этим генеральный директор Intel Пэт Гелсингер. По его словам, это в числе прочего связано с слабостью двух крупнейших рынков, которые покупают чипы компании,— продажи ПК падают после резкого роста спроса во время пандемии, а корпоративные клиенты, покупавшие чипы для дата-центров, менее активны в условиях макроэкономических сложностей.

Выручка Intel в четвертом квартале снизилась на 32%, составив $14 млрд. Чистый убыток составил $664 млн против прибыли $4,6 млрд годом ранее. В 2022 году в целом выручка компании снизилась на 20%, до $63,1 млрд, а чистая прибыль — на 60%, до $8 млрд.

После публикации отчетности и прогнозов Intel акции других производителей чипов также упали: так, акции AMD снизились на 2,6%, акции Nvidia — на 2%. Правда, акции азиатских производителей чипов выросли утром в пятницу: Samsung — на 1%, а в целом индекс Bloomberg Asia Pacific Semiconductors Index — на 0,6%. «Результаты плохи для Intel, но мы не думаем, что они плохи для всего сектора чипов»,— отметил директор по глобальной стратегии южнокорейской компании Yuanta Securities Korea Дэниел Ю. По его словам, о падении спроса на ПК и чипы для них было известно и раньше, а спрос на чипы в других секторах, например в автопроизводстве и облачных технологиях, остается высоким.

Яна Рождественская