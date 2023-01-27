Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Польша отправит Украине 60 танков PT-91

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Польша направит Киеву 60 танков PT-91.

PT-91

PT-91

Фото: Ints Kalnins / Reuters

PT-91

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Польша отправляет на Украину 60 танков PT-91 Twardy, вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2»,— написал господин Ермак в своем Telegram.

PT-91 Twardy — основной польский боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Впервые был изготовлен в 1993 году. Всего для Войска Польского было произведено 232 PT-91.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 24 января заявил, что его страна официально запросила у Германии разрешения о передаче Украине своих танков Leopard 2. 25 января правительство Германии разблокировало поставки танков. Боевые машины Киеву передадут также США и остальные союзники.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

О поставках на Украину тяжелой техники — в публикации «Ъ» «Танк точно».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...