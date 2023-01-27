Польша отправит Украине 60 танков PT-91

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Польша направит Киеву 60 танков PT-91.

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Фото: Ints Kalnins / Reuters PT-91

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Польша отправляет на Украину 60 танков PT-91 Twardy, вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2»,— написал господин Ермак в своем Telegram.

PT-91 Twardy — основной польский боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Впервые был изготовлен в 1993 году. Всего для Войска Польского было произведено 232 PT-91.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 24 января заявил, что его страна официально запросила у Германии разрешения о передаче Украине своих танков Leopard 2. 25 января правительство Германии разблокировало поставки танков. Боевые машины Киеву передадут также США и остальные союзники.

О поставках на Украину тяжелой техники — в публикации «Ъ» «Танк точно».

Дарья Эрозбек