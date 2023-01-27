Samsung представил 43-дюймовый игровой монитор Odyssey Neo G7

Samsung представил новый монитор — игровую модель Odyssey Neo G7 с диагональю 43 дюйма, которая стала первым в линейке компании плоским экраном с подсветкой Mini-LED. Стоимость Samsung Odyssey Neo G7 не названа, а продажи монитора должны начаться до конца первого квартала 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samsung Фото: Samsung

Новый монитор, который имеет время отклика 1 мс и частоту обновления изображения 144 Гц, получил панель разрешением 4K (3840x2160 точек), поддерживает технологии HDR 10+ и AMD FreeSync Premium Pro. Для снижения бликов и помех для геймеров экран выполнен матовым, а за счет использования решения Quantum Matrix обеспечивается более насыщенный черный цвет, что важно для игр.

Odyssey Neo G7 имеет специальный интерфейс Samsung Game Bar, позволяющий менять настройки прямо во время игры. Поддержка платформ Gaming Hub и Samsung Smart Hub (включая сервисы Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW, Amazon Prime Video, Netflix, YouTube и другие) позволяет играть на мониторе даже без подключения игровых консолей или смартфонов.

Монитор имеет встроенные динамики (два мощностью по 20 Вт каждый), разъемы DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB 3.0 и LAN, а также поддерживает беспроводные протоколы Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.

Максим Вершинин