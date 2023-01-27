Старейшую винодельню Ленобласти «Северная Венеция» второй раз выставляют на торги

Имущественный комплекс «Северной Венеции», одного из старейших винодельческих заводов Ленинградской области, выставили на торги в рамках процесса о банкротстве. Об этом 27 января пишет «Деловой Петербург».

Начальная стоимость лота составляет 149 млн руб., в эту сумму входит земельный участок в поселке Новый Свет под Гатчиной площадью 3,7 га, а также несколько производственных корпусов и профильное оборудование. Аукцион назначен на 3 марта, завод уже выставляли на торги ранее за 165,5 млн руб., однако на лот не нашлось ни одного претендента.

По мнению руководителя Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черинговского, производство отечественного алкоголя растет на фоне сокращения импорта. Согласно его оценке, более 70% легальной продукции в России (и порядка 90% в Москве и Санкт–Петербурге) реализуется в сетевых розничных магазинах.

«На мой взгляд, причина в том, что отечественный алкогольный рынок прошёл все этапы укрупнения и трансформации и небольшим и средним заводам вторичного виноделия на нём уже не выжить. Успешно работают только крупные алкогольные предприятия, располагающие современными производственными площадками, и, что самое главное, с налаженным сбытом продукции в сетевом ретейле»,— говорит специалист.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что объем производства игристых вин в Петербурге вырос на 65% с начала года.

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