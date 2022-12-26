Объем производства игристых вин в Петербурге вырос на 65% с начала года

По итогам 11 месяцев 2022 года объем производства игристых вин в Санкт-Петербурге вырос на 65%. Об этом 26 декабря пишет «Деловой Петербург».

Представители рынка отмечают, что рост производства отечественного алкоголя обусловлен существенным снижением объема импорта. Объем производства всех алкогольных напитков в Петербурге составил 8,422 млн дал при том, что почти на 20% сократился объем производства водки — до 2,841 млн дал.

«Российские производители могли бы увеличить объём производства в 2 раза и тем самым полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. Но это пока невозможно из-за дефицита недорогого винодельческого сырья отечественного производства»,— говорит президент ГК «Вилаш» Машкюр Гасымов.

Руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский уверен, что для качественного подъема уровня производства винодельческой продукции в России необходима законодательная реформа, в рамках которой не менее 80% всего объема продаж тихих, шампанских и игристых вин на территории страны будет отечественного производства. В настоящее же время доля достигает 50%, а небольшие производители практически не могут пробиться в федеральные сети и найти каналы реализации продукции.

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