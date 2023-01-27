Экс-директора «Единой УК» Наиля Кутдузова в Ижевске осудили за присвоение средств за коммунальные услуги

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении бывшего директора ООО «Единая УК» Наиля Кутдузова, которого признали виновным в присвоении с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В частности, суд установил, что обвиняемый в процессе управления многоквартирными домами в 2013-2014 годах похитил вверенные ему деньги собственников за оказанные коммунальные услуги. Таким образом Наиль Кутдузов причинил «Ижводоканалу» и региональному филиалу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ущерб в размере больше 2 млн руб.

Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, свою вину господин Кутдузов не признал.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 600 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в октябре 2019 суд заключил под стражу пятерых действующих и бывших сотрудников одной «Городской УК». Как установлено органами предварительного следствия, обвиняемые перечислили 184 млн руб., полученные от жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ. Среди фигурантов уголовного дела значил бывший директор и владелец группы компаний «Единая УК» и «Городская УК» Рауф Кутдузов и его сын Наиль Кутдузов, являющийся бенефициаром ООО «Единая УК».

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