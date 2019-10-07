Дела семейные

Четырех действующихи бывших сотрудников одной из крупнейших управляющих компаний Ижевска —«Городской УК» — заключили под стражу на два месяца. Как установлено органами предварительного следствия, обвиняемые перечислили 184 млн руб., полученные от жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ, на счета аффилированных с ними организаций. Среди фигурантов уголовного дела бывший директор и владелец группы компаний «Единая УК» и «Городская УК» Рауф Кутдузов. По данным источника, знакомого с ситуацией, также по подозрению в присвоении средств в особо крупном размере задержан его сын Наиль Кутдузов, являющийся бенефициаром ООО «Единая УК». Эксперты затрудняются оценить, как сложившаяся ситуация может отразиться на работе управляющей компании. При этом само дело, по мнению некоторых из них, запущено ради удаления компании с рынка.

Устиновский районный суд Ижевска заключил под стражу четырех должностных лиц ООО «Городская УК» из Ижевска на два месяца — по 1 декабря включительно, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, их имена следствие не раскрывает. Действующих и бывших сотрудников компании обвиняют в присвоении и растрате средств (ч. 4 ст.160 УК РФ). Как установлено органами предварительного следствия, в период с января 2017 по август 2019 годов обвиняемые перечисляли деньги, полученные от собственников квартир многоквартирных домов за услуги ЖКХ, на счета аффилированных с ними организаций. Таким образом, они присвоили более 184 млн руб., подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, одним из фигурантов уголовного дела является бывший директор и владелец группы компаний «Единая УК» Рауф Кутдузов, который в 2017 году был осужден за дачу взятки в крупном размере на один год и один месяц колонии общего режима со штрафом 7,2 млн руб.

Напомним, ранее арбитражный суд Удмуртии признал Рауфа Кутдузова банкротом. В отношении него ввели процедуру реализации имущества сроком до 2 марта 2020 года. Финансовым управляющим утвердили члена Ассоциации «МСРО АУ» Виталия Николаева. Дата закрытия реестра требований кредиторов — 14 ноября 2019 года.

Кроме того, позднее стало известно, что сотрудники УЭБиПК МВД по Удмуртии по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере задержали руководителя одной из управляющих компаний Ижевска.«В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения»,— отмечают в пресс-службе МВД по республике. Его имя следствие не раскрывает, однако по данным источника, знакомого с ситуацией, речь идет о Наиле Кутдузове (сын Рауфа Кутдузова и бенефициар «Единой УК» — “Ъ”). В объединенной пресс-службе судейского сообщества сообщили, что Устиновский районный суд Ижевска с 2017 года рассматривает уголовное дело в отношении Кутдузова-младшего, которого обвиняют в присвоении и растрате 43 млн руб. по двум эпизодам, предусмотренным частью 4 статьи 160 УК РФ, а новое задержание может быть связано с другими эпизодами.

Рауф и Наиль Кутдузовы в разное время владели и руководили рядом управляющих компаний, который сменяли друг друга, в частности УК «Доверие», «Райжилупраление», «Единая СПК», «Единая УК», ГК «Единая УК», «Городская УК». В настоящее время собственником ООО ГК «Единая УК» является Наиль Кутдузов, он же занимает пост директора ООО «Городская УК», владельцем которого числится Фарид Галямов.

В самой «Городской УК» отказались давать комментарий по поводу того, как задержание их руководства и сотрудников может сказаться на работе компании и на потребителях. Председатель общественной организации«Защита прав собственников ЖКХ» Алексей Меркушев назвал сложившуюся ситуацию «очередной атакой» на управляющую компанию со стороны ресурсоснабжающих организаций, целью которой, по его мнению, служит «удаление данной компании с рынка». «Расчет авторов атаки прост: обезглавим предприятие, остальные разбегутся сами. Предприятие продолжает слаженно работать, как швейцарские часы. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что очередная попытка задушить компанию с треском провалилась. Самого уголовного деяния как такого нет. Доводы вымышлены и надуманы. Основная претензия, что УК не платит “Энергосбыту” за поставленный ресурс не соответствует действительности»,— считает господин Меркушев.

Как сообщил “Ъ-Удмуртия” руководитель регионального центра стратегических коммуникаций филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Нил Миназетдинов, общая сумма предъявленных к ООО «Городская УК» исковых требований составляет порядка 135 млн руб. По его словам, оплату ответчик осуществляет только в ходе судебных разбирательств. Он добавил, что арест сотрудников ООО «Городская УК» никак не отразится на поставке коммунальных ресурсов собственникам жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.

Председатель Объединения советов домов Удмуртии, член общественной палаты региона Александр Евсеев сообщил, что сегодня «Городская УК» является одной из самых крупных управляющих организаций Ижевска. «У них сейчас 249 домов в управлении, это почти 966 тыс. кв. м. В среднем это получается около 7% от всего объема рынка управления Ижевска»,— отметил господин Евсеев.

Он не смог оценить, как задержание сотрудников «Городской УК» может сказаться на работе компании и потребителях, поскольку не знаком с ее внутрихозяйственной деятельностью. «В принципе, если организация остается в качестве организации, и там остались лица, которые могут осуществлять распорядительные функции, то организация продолжит работать. Само по себе отсутствие главных лиц, которые этой компанией занимались, может повлечь то, что сами работники компании начнут либо увольняться, либо уходить в отпуск и т.д. Что на самом деле будет происходить, сказать со стороны достаточно сложно»,— сказал Александр Евсеев.

Оксана Мымрина