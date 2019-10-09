«У нас нет секретов от СМИ» Руководитель «Городской УК» Наиль Кутдузов был не против открытого процесса об избрании ему меры пресечения

Директора «Городской УК» Наиля Кутдузова, обвиняемого в присвоении более 180 млн руб. в составе организованной группы, возглавляемой его отцом Рауфом Кутдузовым, заключили под стражу на два месяца. Под арестом бывший депутат Госсовета Удмуртии пробудет до 6 декабря. По мнению следователя, обвиняемый мог скрыться от органов следствия, оказать давление на свидетелей, а также уничтожить вещественные доказательства. В суде следователь ходатайствовала о проведении судебного заседания в закрытом режиме, однако адвокат и его подзащитный отметили, что у них «нет секретов от СМИ» и они не против открытого заседания.

Судебное заседание по избранию меры пресечения директору ООО «Городская УК» Наилю Кутдузову прошло 8 октября в Устиновском районном суде Ижевска. Руководителя ижевской управляющей компании обвиняют в присвоении более 180 млн руб. в составе организованной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ), возглавляемой его отцом Рауфом Кутдузовым.

Рауф и Наиль Кутдузовы в разное время владели и руководили рядом управляющих компаний, которые сменяли друг друга, в частности УК «Доверие», «Райжилуправление», «Единая СПК», «Единая УК», ГК «Единая УК», «Городская УК». В настоящее время Наиль Кутдузов занимает пост директора ООО «Городская УК», владельцем которого числится Фарид Галямов.

В начале заседания судья Николай Злобин разрешил корреспонденту “Ъ – Удмуртия” провести фотосъемку в зале суда. После следователь заявила ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, ссылаясь на тайну следствия. Ходатайство поддержал прокурор, однако адвокат руководителя управляющей компании Александр Семин занял противоположную позицию. «У нас нет секретов от СМИ, то есть мы считаем, что можно открытое провести»,— заявил защитник. Наиль Кутдузов поддержал своего адвоката. Однако судья все же удовлетворил ходатайство следователя.

Закрытое заседание шло больше часа, столько же потребовалось судье для вынесения решения о мере пресечения обвиняемому. По мнению следователя, обвиняемый мог скрыться от органов следствия, оказать давление на свидетелей, а также уничтожить вещественные доказательства. По словам судьи, сторона зашиты с ходатайством следователя не согласилась, пояснив, что обвиняемый имеет постоянное место жительства, ребенка на иждивении, скрываться от следствия не намерен, к хищению денежных средств не причастен. Решение Николай Злобин обнародовал в присутствии корреспондента “Ъ – Удмуртия” и других участников процесса.

Отметим, что всего в отношении Наиля Кутдузова возбуждено два уголовных дела, одно из них (два эпизода по ч. 4 ст.160 — присвоение средств в особо крупном размере — “Ъ”) находится на рассмотрении в Устиновском районном суде с января 2017 года. По первому делу обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Второе дело было возбуждено в августе 2018 года (ч.4 ст.160 — присвоение и растрата средств в особо крупном размере — “Ъ”), сейчас оно находится на стадии предварительного расследования. На прошлой неделе четырех действующих и бывших сотрудников одной из крупнейших управляющих компаний Ижевска — «Городской УК» — заключили под стражу на два месяца до 1 декабря. Как установлено органами предварительного следствия, обвиняемые перечислили 184 млн руб., полученные от жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ, на счета аффилированных с ними организаций. Среди фигурантов уголовного дела бывший директор и владелец группы компаний «Единая УК» и «Городская УК» Рауф Кутдузов, который в 2017 году был осужден за дачу взятки в крупном размере на один год и один месяц колонии общего режима со штрафом 7,2 млн руб.

Со слов судьи, Наиля Кутдузова задержали 7 октября, основанием задержания явилось то, что очевидцы указали на него, как на лицо, совершившее преступление. «В этот же день ему предъявлено обвинение о том, что в составе организованной группы, возглавляемой его отцом Рауфом Кутдузовым, они присвоили с 2017 по 2019 годы свыше 180 млн руб., предназначенных для перечисления ресурсоснабжающим организациям и полученных «Городской УК» от собственников помещений обслуживаемых многоквартирных домов. В этот же день Кутдузов допрошен по предъявленным обвинениям, вину он не признал, при этом свою причастность к деятельности «Городской УК» и управлением финансовыми средствами фирмы подтвердил»,— зачитал Николай Злобин.

Он отметил, что срок следствия по делу продлен до 15 месяцев для производства ряда сложных экспертиз. Судья сообщил, что органам следствия представлены сведения об установленном в «Городской УК» порядке хранения бухгалтерской электронной документации и поведения работников по сокрытию вещественных доказательств.

«Обстоятельства выезда Кутдузова за пределы республики накануне его задержания и именно в то время, когда задерживались иные соучастники, сведения о том, что в этот период Кутдузов игнорировал телефонные звонки следователя, также указывают на возможность обвиняемого скрыться от следствия»,— подчеркнул судья.

Кроме того, суд не согласился с мнением защиты о предпринимательском характере вменяемого преступления. В результате Устиновский районный суд избрал в отношении Наиля Кутдузова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по 6 декабря включительно. Расследование дела продолжается.

Оксана Мымрина