Peugeot анонсировал пять новых электромобилей

Компания Peugeot анонсировала стратегический план E-Lion Project, в рамках которого французский автопроизводитель будет развивать электрифицированные и полностью электрические модели.

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В ближайшие два года будут представлены пять новых электромобилей — хэтчбек E-308, универсал E-308 SW, а также кроссоверы E-408, E-3008 и E-5008. В 2023 году все модели Peugeot на европейском рынке окажутся электрифицированы, а с 2030 года марка будет продавать в Европе только электромобили.

Напомним, ранее Peugeot рассекретила концепт-кар Inception Concept, который иллюстрирует новый фирменный стиль будущих моделей марки.

Максим Вершинин