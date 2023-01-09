Peugeot рассекретил концепт-кар Inception Concept

Компания Peugeot рассекретила концепт-кар Inception Concept, который иллюстрирует новый фирменный стиль будущих моделей марки.

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Седан получил полностью новый экстерьер, в котором сохранены узнаваемые элементы современных Peugeot в виде тройных вертикальных сегментов оптики. Особенностью концепт-кара стало электрохромное лобовое стекло, простирающееся от передней оси, и плавно переходящее в панорамную крышу. На дверях в виде молдингов размещены дисплеи, отображающие информацию об электромобиле.

В салоне установлена кольцевая панель приборов, информация на которой отображается в 360-градусном формате, а руль выполнен в виде штурвала Hypersquare с интегрированным экраном мультимедиа и четырьмя кольцевыми тачпадами для управления системой. В интерьере размещены четыре раздельных кресла, обеспечивающих полулежачую посадку, с обивкой из искусственного бархата и наполнителем, адаптирующимся под тело пассажиров.

Заявлено, что в основе концепт-кара лежит платформа STLA Large с поддержкой 800-вольтовой электросети, батареей на 100 кВтч, поддерживающей индукционную зарядку, с запасом хода до 800 км. Двухмоторная 680-сильная электрическая силовая установка обеспечивает полный привод. Заявлено управление «по проводам» и автопилот четвертого уровня STLA Autodrive.

Серийных перспектив у Peugeot Inception Concept нет, но отдельные дизайнерские решения будут реализованы в новых моделях марки, начиная с 2025 года.

Максим Вершинин