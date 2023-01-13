На Украине восстановлено более половины объектов теплоснабжения

Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов сообщил, что на Украине восстановили более половины объектов теплоснабжения, которые были разрушены или повреждены. Он уточнил, что дома, больницы, школы и детские сады обеспечивают отоплением там, где позволяет ситуация.

«Несмотря на обстрелы, местные власти, коммунальники и энергетики уже восстановили свыше 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры, которые дают нам возможность снабжать украинцы теплом»,— написал он в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

К концу ноября 2022 года на Украине были повреждены 592 объекта теплоснабжения. В середине декабря «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. Власти страны оценивали восстановление своей энергосистемы в сотни миллионов долларов.

О ходе российской военной операции на Украине читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер