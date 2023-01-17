Кличко: коллапс энергетической инфраструктуры Киева может произойти в любую секунду

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дефицит электроэнергии в городе составляет около 30%. По его словам, коллапс энергетической инфраструктуры Киева может произойти в любой момент.
Виталий Кличко
Фото: Markus Schreiber / AP
«Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти… в любую секунду (потому что) российские ракеты могут разрушить нашу критическую инфраструктуру»,— сказал киевский мэр агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Господин Кличко назвал ситуацию на Украине критической. «Сейчас на Украине довольно холодно, поэтому жить без электричества и отопления практически невозможно. Ситуация критическая. Мы боремся за выживание»,— подчеркнул он.
В середине декабря 2022 года «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. К январю на Украине восстановили более половины объектов теплоснабжения. Из-за обстрелов в этом месяце в Киеве были повреждены объекты критической инфраструктуры. Власти Украины оценивали восстановление своей энергосистемы в сотни миллионов долларов.