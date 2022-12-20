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Коммерсантъ FM
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МВФ пообещал помочь Украине собирать пожертвования, но не одобрил новых траншей

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) утвердило программу помощи Украине в привлечении донорских пожертвований. Программа рассчитана на четыре месяца и должна помочь стране поддержать стабильность и «стать катализатором донорского финансирования», сообщает пресс-служба МВФ.

В рамках этой программы предполагается усиление мобилизации доходов и оживление внутреннего долгового рынка. Также запланированы подготовка стратегии для финансового сектора, повышение прозрачности и управленческого регулирования.

Программа поможет Украине вводить разумные макроэкономические практики, отмечается в сообщении МВФ, указывая, что стране нужна стабильная и предсказуемая внешняя финансовая поддержка.

Первый заместитель распорядителя МВФ Гита Гопинат уточнила, что это мониторинговая программа с привлечением совета директоров организации (PMB). Эта программа «адаптирована к исключительным обстоятельствам Украины, чтобы помочь властям проводить осмотрительную макроэкономическую политику», отметила экономист. Она добавила, что реализация PMB должна помочь проложить путь к полноценной программе поддержки со стороны МВФ.

В МВФ считают, что для восстановления Украины может потребоваться $5 млрд ежемесячно. В декабре глава МВФ Кристалина Георгиева сообщала, что организация предоставила Киеву $2,7 млрд экстренного финансирования. В октябре фонд выделил Украине $1,3 млрд на потребности, связанные с финансированием платежного баланса, в том числе в сфере продовольствия. Всемирный банк 1 октября согласился выделить Украине $530 млн под гарантии Британии и Дании. Власти Украины говорили, что расходы бюджета в 2023 году превысят доходы в два раза.

О помощи Украине со стороны стран Запада — в материале «Ъ» «Все для фронды, все для победы».

Лаура Кеффер

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