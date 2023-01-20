Слабости роста

Ожидаемый в этом году рост мировой экономики на 2,7% будет одним из самых низких за последние два десятилетия — ниже он был лишь дважды: в период глобального финансового кризиса и в «пандемийном» 2020 году, сообщила на завершившемся в пятницу форуме в Давосе глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. В фонде называют три основных фактора, которые будут замедлять рост мировой экономики в 2023 году: это высокая инфляция, выросшие процентные ставки и последствия военной операции РФ на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На форуме в Давосе глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о множестве рисков для роста мировой экономики в этом году

Фото: Stefan Wermuth / Getty Images На форуме в Давосе глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о множестве рисков для роста мировой экономики в этом году

Фото: Stefan Wermuth / Getty Images

Повестка Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в этом году была продиктована опасениями, связанными с деглобализацией, или, как сейчас стали говорить, «фрагментацией» мировой экономики. Среди названных экспертами причин процесса — «Брексит», торговая война между США и Китаем, последствия пандемии и конфликта на Украине (см. “Ъ” за 17 января).

В пятницу на сессии о перспективах мировой экономики (она традиционно завершает деловую программу форума) глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что фрагментация может привести к потере минимум 0,2% глобального ВВП (ранее фонд оценил его размер в 2022 году в $101,56 трлн.— “Ъ”). И этот минимум возможен лишь в случае, если страны сумеют приспособиться к новой ситуации и наладить бесперебойные цепочки поставок. Если этого не произойдет, то падение может составить 7% ВВП, то есть примерно $7 трлн.

Глава МВФ напомнила, что действующий прогноз фонда по росту мирового ВВП в 2023 году — 2,7%. «Это третий самый низкий показатель роста за последние десятилетия, не считая глобального финансового кризиса и пандемии COVID-19»,— пояснила Кристалина Георгиева.

Ранее глава МВФ выделила три главных фактора, замедляющих мировой рост: конфликт на Украине, выросшая инфляция и высокие процентные ставки.

Говоря о Китае, Кристалина Георгиева отметила, что теперь в фонде ждут ускорения темпов роста ВВП этой страны до 4,4%. Напомним, по итогам 2022-го китайская экономика выросла лишь на 3% против ранее ожидаемых 5,5% (подробнее см. “Ъ” от 18 января). Одной из задач приехавшего в Давос вице-премьера КНР Лю Хэ как раз и было предоставление заверений партнерам в том, что в ближайший год страна перезапустит просевшую из-за политики «нулевой терпимости» экономику страны. Впрочем, в возможном ускорении китайского роста глава МВФ в пятницу разглядела и риски: «открытие» Китая может вызвать рост мирового спроса и цен на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к росту глобальной инфляции.

Главным тезисом главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, выступившей на той же завершающей сессии форума, были слова о том, что, хотя рост цен уже прошел свое пиковое значение, ослаблять борьбу с инфляцией не следует.

Глава ЕЦБ призвала страны придерживаться «курса на устойчивость», который был задан в прошлом году, и не выделять чрезмерно большие субсидии для защиты домохозяйств и бизнеса от последствий энергетического кризиса, вызванного военной операцией РФ.

Отметим, что в кулуарах форума Кристин Лагард и другие представители ЕЦБ отвергли предложения замедлить темпы повышения процентных ставок после февральского заседания регулятора (на нем, как ожидается, ставки будут увеличены на 50 базисных пунктов).

Глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мер в последний день форума предостерег страны от проведения политики протекционизма в отношении своих производителей. Вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом он подверг критике подписанный президентом США Джо Байденом закон о снижении инфляции, предполагающий введение масштабных льгот для национальных компаний. Сообщается, что уже в ближайшее время Брюно Ле Мер приедет в Вашингтон для обсуждения последствий американского закона о снижении инфляции для европейских стран и возможности пересмотра некоторых его положений.

Кристина Боровикова