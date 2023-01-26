Киоску дали вольную

В споре пермских владельцев киосков с мэрией по поводу внешнего вида НТО появился неожиданный союзник. Региональное УФАС решило, что власти не должны требовать от бизнеса приведения торговых павильонов к единому внешнему виду, если киоски установлены до утверждения городских Правил благоустройства. Властей предупредили, что если они не отзовут свои претензии к ИП, то УФАС возбудит антимонопольное дело. В этом году районные власти подали в суды более 300 исков к бизнесу о приведении НТО к новому виду. Эксперты считают, что позиция УФАС юридически верна, и игнорирование требования ведомства приведет к суду, который может создать практику по таким делам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермское УФАС России подозревает администрацию Мотовилихинского района в нарушении Закона о защите конкуренции, сообщили в пресс-службе управления. В ведомстве считают, что районные власти незаконно потребовали привести НТО индивидуального предпринимателя в соответствие с действующими требованиями к внешнему виду НТО.

В 2017 году этот предприниматель заключил договор на размещение НТО с ТСЖ «Солнечный», причем на неопределенный срок. В 2022 году власти района потребовали ИП привести павильон к внешнему виду, зафиксированному в Правилах благоустройства. В УФАС считают, что такие требования необоснованно препятствуют ведению бизнеса, так как вынуждают к дополнительным расходам. Это может ограничить конкуренцию на товарном рынке. По мнению ведомства, требования Правил можно применять только при проектировании и обосновании размещения новых НТО. Эти правила не распространяются на договоры, заключенные ранее срока утверждения правил, то есть до 2022 года.

УФАС предупредило администрацию Мотовилихинского района о необходимости отозвать претензии к предпринимателю. Предупреждение надо исполнить к 1 февраля, иначе в отношении районных властей заведут антимонопольное дело.

ТСЖ «Солнечный» зарегистрировано в жилом доме по ул. Ивана Франко, 38. Согласно 2ГИС, на придомовой территории этой 16-этажки располагается несколько павильонов и кофейный автомат. По данным картотеки арбитражного суда Пермского края, с лета 2022 года администрация Мотовилихинского района подала в суд девять исковых заявлений к предпринимателям и этому ТСЖ с требованием привести внешний вид киосков в соответствие с правилами благоустройства. В частности, идут разбирательства с Екатериной Луневой (павильон «Кондитер №8»), Марией Кучер («Цветы»), Георгием Джебисашвили («Теле2»), Натальей Мухаметшиной («Ильинский хлеб»), Николаем Павлихиным (пекарня) и Олегом Исаевым («Связной»). Рассмотрение этих дел приостановили до вынесения решения по другому делу в Пермском краевом суде. В этом разбирательстве предприниматели и организации оспаривают решение Пермской думы, утверждающее городские Правила благоустройства, а также изменения в это решение от 26 апреля 2022 года.

В региональном УФАС не стали раскрывать личность предпринимателя, обратившегося с жалобой, но, по данным „Ъ-Прикамье“, речь идет об Олеге Исаеве («Связной»). Антимонопольное ведомство привлечено к рассмотрению заявлений, ответчиком по которым проходит господин Исаев. Связаться с ним не удалось.

Пермские власти уже давно стараются привести киоски и павильоны к единому облику. В 2020 году Правила благоустройства определили виды, размеры и внешний вид НТО, которые могут размещаться в городе. В 2022 году в Правила благоустройства внесли изменения, а летом районные администрации инициировали несколько десятков судебных разбирательств с владельцами павильонов, распложенных на частной земле. Власти потребовали привести внешний вид НТО в соответствие с Правилами. По данным руководителя Пермского регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли Сергея Зекунова, на сентябрь 2022 года таких исков от властей в суды было подано более 300.

Председатель правления ТСЖ «Солнечный» Александр Бурнышев подтвердил, что ТСЖ участвует в судах вместе с предпринимателями. По словам собеседника, из всех киосков, установленных на территории дома по ул. И. Франко, 38, перекрасили и изменили внешний вид в соответствии с Правилами три павильо­на. Однако и они не соответствуют Правилам благоустройства.

В пресс-службе мэрии рассказали, что администрация Мотовилихинского района планирует обжаловать предупреждение УФАС в суде. Требование привести конкретный НТО в соответствие с Правилами районная администрация направила предпринимателю, когда его привлекли к административной ответственности по закону «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (за размещение объекта, внешний вид которого не соответствует документу, касающемуся проектирования некапитального нестационарного строения, ч. 2 ст. 6.11.1 Закона 460-ПК). Предприниматель добровольно заплатил штраф, признав допущенное нарушение Правил, добавили в мэрии.

Руководитель Пермского регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли Сергей Зекунов обратил внимание, что новые требования касаются не только цвета, но и размеров, а также материалов, из которых должны быть сделаны киоски и павильоны. «Когда муниципальные власти предъявляют требования о приведении внешнего вида ранее установленного торгового павильона в соответствие с новыми типовыми проектами, и при этом размеры существующего НТО отличаются от строго фиксированного размера типового павильона, это, по сути, требование о демонтаже существующего НТО, а значит о ликвидации законно осуществляемого торгового бизнеса»,— подчеркнул Сергей Зекунов. Эксперт считает, что требования к внешнему облику киосков не должны приводить к ликвидации торговых объектов. Для этого надо убрать из Правил требования о строго фиксированных размерах НТО, разрешить обновлять павильоны за счет модернизации внешних элементов, без демонтажа и разрушения. Кроме того, надо предоставить владельцам ранее установленных НТО переходный период для выполнения необходимых работ.

Член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий считает, что краевое УФАС юридически верно высказалось о ситуации с предпринимателем и районной администрацией. По его словам, если предприниматель начал владеть НТО еще до 2020 года, когда были приняты Правила благоустройства, то он не обязан следовать этим правилам, если в них не указано о действии обратной силы закона. «Игнорирование требования УФАС приведет к судебному разбирательству, которое может создать практику по таким делам. Исходя из той мотивировки, которую дало УФАС, предприниматели смогут обосновывать собственные возражения на исковые требования администрации, тем самым мотивируя необходимость суда в отказе удовлетворить исковые требования»,— высказался юрист.

Евгения Ахмедова