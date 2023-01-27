КУГИ Ленобласти получило экологичного председателя

Председателем Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество) с 30 января назначена Маринэ Тоноян. До нее комитетом год руководил Павел Немчинов. В середине января 2023 года он перешел на должность председателя в областной комитет государственного заказа. Госпожа Тоноян до назначения возглавляла региональный комитет государственного экологического надзора.
Председателем Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество) с 30 января назначена Маринэ Тоноян
Фото: Комитет государственного экологического надзора / ВКонтакте
Распоряжение о назначении Маринэ Тоноян на должность председателя Леноблкомимущества 25 января подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Госпожа Тоноян приступит к своим обязанностям с 30 января. Она сменила на посту Павла Немчинова. Он распоряжением губернатора области 13 января был назначен председателем регионального комитета госзаказа.
До назначения на новую должность, с марта 2021 года, госпожа Тоноян руководила областным комитетом государственного экологического надзора. Кто теперь займет место председателя этого комитета, сообщат, когда решение о назначении будет принято, сказали в пресс-службе губернатора и правительства области.
«Ее (Маринэ Тоноян.— “Ъ”) компетенция и опыт будут востребованы для решения целого ряда задач. Среди них передача полномочий по распоряжению неразграниченной государственной земли на уровень региона; создание единой информационной базы со сведениями о гражданах, имеющих право на получение бесплатных земельных участков; эффективная работа над тем, чтобы все, кто имеет такое право, могли его беспрепятственно реализовать; создание механизмов для реализации гражданами права на выкуп земельных участков, которые они арендуют для огородничества; повышение эффективности использования госимущества»,— прокомментировали в пресс-службе.
Ранее госпожа Тоноян уже работала в Леноблкомимуществе. В 2012–2016 годах она была заместителем начальника, а затем — начальником юридического отдела. С 2017 по 2021 год — начальником юридического управления, заместителем главы администрации Всеволожского района по экономике, градостроительству и имущественным вопросам.
Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров комментирует: «Перед новой главой стоят общие для всех бюджетов регионов задачи: повышение эффективности управления госимуществом, увеличение доходов от управления и продажи госимущества, повышение прозрачности при его реализации. Решать эти задачи приходится в беспрецедентно сложных условиях: федеральный бюджет верстается с запланированным масштабным дефицитом, а реальный дефицит будет рекордным за всю историю России. Понятно, что это ударит и по регионам, особенно по регионам Северо-Запада, которые были ориентированы на рынки стран Европы. Например, в этом году будет серьезный удар по лесному комплексу, а в 2023 году масштабные проблемы будут у нефтепереработки».