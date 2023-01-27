КУГИ Ленобласти получило экологичного председателя

Председателем Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество) с 30 января назначена Маринэ Тоноян. До нее комитетом год руководил Павел Немчинов. В середине января 2023 года он перешел на должность председателя в областной комитет государственного заказа. Госпожа Тоноян до назначения возглавляла региональный комитет государственного экологического надзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председателем Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество) с 30 января назначена Маринэ Тоноян

Фото: Комитет государственного экологического надзора / ВКонтакте Председателем Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество) с 30 января назначена Маринэ Тоноян

Фото: Комитет государственного экологического надзора / ВКонтакте

Распоряжение о назначении Маринэ Тоноян на должность председателя Леноблкомимущества 25 января подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Госпожа Тоноян приступит к своим обязанностям с 30 января. Она сменила на посту Павла Немчинова. Он распоряжением губернатора области 13 января был назначен председателем регионального комитета госзаказа.

До назначения на новую должность, с марта 2021 года, госпожа Тоноян руководила областным комитетом государственного экологического надзора. Кто теперь займет место председателя этого комитета, сообщат, когда решение о назначении будет принято, сказали в пресс-службе губернатора и правительства области.

«Ее (Маринэ Тоноян.— “Ъ”) компетенция и опыт будут востребованы для решения целого ряда задач. Среди них передача полномочий по распоряжению неразграниченной государственной земли на уровень региона; создание единой информационной базы со сведениями о гражданах, имеющих право на получение бесплатных земельных участков; эффективная работа над тем, чтобы все, кто имеет такое право, могли его беспрепятственно реализовать; создание механизмов для реализации гражданами права на выкуп земельных участков, которые они арендуют для огородничества; повышение эффективности использования госимущества»,— прокомментировали в пресс-службе.

Ранее госпожа Тоноян уже работала в Леноблкомимуществе. В 2012–2016 годах она была заместителем начальника, а затем — начальником юридического отдела. С 2017 по 2021 год — начальником юридического управления, заместителем главы администрации Всеволожского района по экономике, градостроительству и имущественным вопросам.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров комментирует: «Перед новой главой стоят общие для всех бюджетов регионов задачи: повышение эффективности управления госимуществом, увеличение доходов от управления и продажи госимущества, повышение прозрачности при его реализации. Решать эти задачи приходится в беспрецедентно сложных условиях: федеральный бюджет верстается с запланированным масштабным дефицитом, а реальный дефицит будет рекордным за всю историю России. Понятно, что это ударит и по регионам, особенно по регионам Северо-Запада, которые были ориентированы на рынки стран Европы. Например, в этом году будет серьезный удар по лесному комплексу, а в 2023 году масштабные проблемы будут у нефтепереработки».

Надежда Ярмула