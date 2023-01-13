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Павел Немчинов назначен главой комитета по госзаказу Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении председателем регионального комитета государственного заказа Павла Немчинова. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В комитет госзаказа он переходит с должности руководителя областного комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ). К обязанностям в новом качестве господин Немчинов приступит с 16 января.

Павел Немчинов работает в административных структурах Ленобласти с 2014 года. До перехода в КУГИ возглавлял комитет по природным ресурсам областного правительства.

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