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Коммерсантъ FM
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Зря на преподавателей время свое потратили

РАО недовольна подготовкой будущих педагогов

Современным учителям не хватает подготовки, которую дает бакалавриат, говорят в Российской академии образования (РАО). При этом, согласно проведенному там исследованию, почти 92% будущих педагогов учатся именно на четырехлетних программах бакалавриата, 8% — в магистратуре и лишь 0,22% — на программах специалитета. В 24% программ педагогической магистратуры, отмечают исследователи, полностью отсутствуют педагогические дисциплины, в итоге получается «специалист, не владеющий основами профессии». Академия предлагает вернуться к массовой пятилетней подготовке учителей. Однако в Московском городском педагогическом университете считают, что магистратура полезна прежде всего тем преподавателям, кто уже поднабрался опыта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Центр развития педагогического образования РАО с апреля по декабрь 2022 года проанализировал программы подготовки учителей в России. В выборку попали 139 вузов, где ведется подготовка по укрупненной группе специальностей и направлений «Образование и педагогические науки». Это были и частные, и государственные вузы. Причем последние подведомственны различным региональным и федеральным органам исполнительной власти, в том числе пяти федеральным министерствам. Эксперты изучили 2,6 тыс. образовательных программ, по которым обучаются более 202 тыс. студентов.

Авторы мониторинга подчеркивают, что больше половины программ (55%) — гуманитарные, около 27% относятся к естественно-научным, физико-математическим или техническим. Лишь 9% программ — дефектологические, а одной из самых редких оказалась программа подготовки специалистов для работы с дошкольниками — 3,3%. Больше всего обнаружилось программ бакалавриата с двумя профилями подготовки, например «Информационные технологии и математика», «Начальное образование и английский язык», «История и обществознание». Меньше всего направлений по педагогике и психологии девиантного поведения — всего 6 из 2,6 тыс. программ.

Отдельно эксперты РАО выражают озабоченность из-за пробелов в подготовке кадров для отраслевой педагогики — инженерной, военной, медицинской и др. Они обнаружили лишь 31 такую магистерскую программу и 74 — на уровне бакалавриата. «Исключительно малое количество именно магистерских программ значительно сужает возможности для качественного "входа в профессию" профессорско-преподавательского состава отраслевых вузов, в случаях когда специалисты-практики начинают свою педагогическую деятельность»,— поясняют в РАО.

Помимо этого, в РАО выяснили, что почти 92% будущих педагогов учатся на программах бакалавриата, 8% — обучаются в магистратуре и лишь 0,22% — на программах специалитета. При этом в 24% программ педагогической магистратуры полностью отсутствуют профильные дисциплины. Речь идет о блоках, которые формируют базовые педагогические компетенции, например «Педагогика», «Основы общей педагогики», «Педагогические технологии» и т. д. «В этих программах делается акцент на узкопрофильные дисциплины, такие как, например, использование электронного портфолио в образовательном процессе, правовые и этические основы профессиональной деятельности, много часов уделяется иностранному языку,— объясняют в академии.— Негативный эффект подобного дисбаланса может проявляться в случаях, когда в магистратуру поступают выпускники непедагогических бакалаврских программ, ведь ранее у них не было возможности получить педагогическую базу. Складывается ситуация, при которой из педагогической магистратуры выходит специалист, не владеющий основами профессии».

Кроме того, в 63% программ эксперты увидели признаки «непрофессионального подхода к подбору дисциплин и логике их изучения». В качестве примера РАО приводит программу «Развитие личности»: там на «Профессиональный английский язык» выделили 52 часа, на «Е-портфолио в презентации и признании достижений» — 44 часа, а на одну из ключевых дисциплин «Технологии сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в социализации» — 20 часов.

«Мы видим, что современным учителям не хватает той подготовки, которую дает бакалавриат. А в магистратуру после него поступают далеко не все,— говорит президент РАО, экс-министр образования и науки Ольга Васильева.— Поэтому одно из самых перспективных направлений развития — возвращение к специалитету, массовой пятилетней подготовке учителей. Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения, нам также важно направить пристальное внимание на программы магистратуры — они нуждаются в серьезном переосмыслении подходов».

Ректор Московского городского педагогического университета, бывший замминистра образования и науки Игорь Реморенко, напротив, видит плюсы в сокращении жестких отраслевых программ: «Студенты смогут выбирать, где конкретно они применят свои педагогические навыки: в школе, в системе дополнительного образования, будучи специалистами кадровых служб, в работе с клиентами в коммерческом секторе или где-то еще. Это вполне закономерное расширение секторов трудоустройства по завершении педагогического образования». Кроме того, он положительно относится к тому, что студенты перестали сразу же после окончания бакалавриата поступать в магистратуру. Господин Реморенко считает, что магистерское образование эффективно после накопления некоторого опыта работы, «когда есть к чему относиться, что рефлектировать и изучать». «К тому же в педагогическую магистратуру часто идут не выпускники педагогических специальностей, а выпускники классических или инженерных вузов, которые заинтересовались работой с детьми и захотели делать карьеру в сфере образования»,— говорит он.

Анна Васильева

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