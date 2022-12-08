Высшие научные заведения

Научные организации могут получить право обучать студентов по программам специалитета — такой законопроект в четверг Госдума одобрила в первом чтении. По мнению депутатов, это позволит готовить «еще больше высококвалифицированных специалистов, которые необходимы в нынешних реалиях для технологического развития и модернизации экономики страны». Реализация инициативы повлечет «определенную переориентацию» количества бюджетных мест в вузах, признала в Госдуме соавтор законопроекта сенатор Лилия Гумерова, но позже заявила “Ъ”, что студентов в университетах меньше не станет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект о праве научных организаций вести учебную деятельность по программам специалитета. Его еще в октябре внесли председатель Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко и председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Поправки предлагается внести в закон «Об образовании».

Сейчас научные организации могут «осуществлять образовательную деятельность» по программам магистратуры, ординатуры, подготовки научных и научно-педагогических кадров, профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам. Авторы проекта считают это недостаточным. В пояснительной записке говорится, что с 2018 года в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава проводится эксперимент по реализации программы специалитета «Лечебное дело». Сейчас в центре Алмазова по этой программе обучаются 769 студентов. В 2022 году состоялся пятый набор — 212 студентов, в 2023 году планируется прием еще 237 обучающихся, говорится в документе.

«Эксперимент является успешным и подтверждает необходимость предоставить в целом научным организациям возможность реализации программ специалитета»,— говорится в пояснительной записке.

По мнению сенаторов, это позволит готовить «еще больше высококвалифицированных специалистов, которые необходимы в нынешних реалиях времени для технологического развития и модернизации экономики страны». Если закон будет принят, то правительство РФ сформирует перечень организаций, которые получат такое право, а также критерии включения и исключения из него. Сенаторы предлагают учитывать «положительный опыт интеграции науки и образования в деятельности научной организации, финансовые показатели и инфраструктуру научной организации».

Лилия Гумерова во время презентации законопроекта на заседании уточнила: после того как научные организации попадут в список правительства, они должны будут получить лицензию на образовательную деятельность. «Ну и мы понимаем, что это будут не тысячи тысяч. Это точечное, оперативное решение вопроса»,— добавила сенатор. Центр Алмазова отдельно получит право реализовывать программу специалитета «без прохождения дополнительных процедур».

«В практическом плане, инновационном, научные учреждения, конечно, будут давать очень передовые знания,— согласился депутат Федот Тумусов ("Справедливая Россия — За правду").— Но для образовательного процесса этого недостаточно. Нужны аудитории, квалифицированный преподавательский состав. А не все ученые могут быть преподавателями при всем уважении к ним». В ответ сенатор пояснила, что эти все моменты будут изучать на этапе получения лицензии.

Депутат Олег Смолин обратил внимание: в документе говорится, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета. «Правильно ли я понимаю, что предполагается в рамках тех же контрольных цифр приема (КЦП), которые распределяются на следующие годы, часть студентов готовить именно в научных организациях, а не в вузах?» — уточнил он. Лилия Гумерова подтвердила, что предполагается «определенная переориентация», но заверила, что дополнительные места все же будут выделены. Как она позже пояснила “Ъ”, сейчас КЦП формируются исходя из потребностей экономики, запросов регионов и отраслевых союзов, а также возможностей вуза.

После принятия законопроекта в конкурсе на получение бюджетных мест будут участвовать и научные организации.

На вопрос “Ъ”, уменьшится ли в таком случае количество мест у вузов, госпожа Гумерова ответила отрицательно. По ее словам, ежегодно увеличивается количество бюджетных мест, «особенно сейчас востребован специалитет».

Анна Васильева