Прокуроры обратились к давно забытому

Как выяснил “Ъ”, к спору перевозчиков и аэропортов о том, кто должен платить за хранение забытых на борту вещей, подключилась прокуратура. Поводом стала жалоба авиакомпаний в Минтранс на Пулково, где после предостережения Ространснадзора продолжили выставлять счета за эту услугу. Еще ряд аэропортов ввели тариф за хранение оставленной ручной клади. На этом фоне авиакомпании начали чаще хранить вещи у себя, что, по мнению экспертов, приближает рынок к международным стандартам, где вещи хранят бесплатно, но недолго — и сдают в полицию или на благотворительность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) изучает жалобы перевозчиков на требование платы за хранение забытых в самолете вещей пассажиров в Пулково. В июле 2022 года Ространснадзор вынес оператору аэропорта, «Воздушным воротам Северной столицы», предостережение за навязывание такой услуги. Аэропорт не отменил тариф, а с 1 января повысил его до 250 руб. за оформление и 50 руб. в сутки — за хранение.

В конце ноября Utair направила в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) письмо (есть у “Ъ”) с жалобой на то, что Пулково продолжает «принуждать к заключению допсоглашения об оказании услуги», отказываясь принимать вещи пассажиров без оплаты. Источник “Ъ” в Минтрансе сообщил, что там получили обращение и «поручили Ространснадзору принять меры». Тот, по словам собеседника “Ъ”, направил материалы в СЗТП «для принятия мер в рамках прокурорского реагирования». Источник в Ространснадзоре подтвердил, что «прокуратура анализирует материалы с привлечением ФАС». В службе и Минтрансе от ответа отказались, в СЗТП не смогли оперативно предоставить комментарий. В ФАС “Ъ” сообщили, что «вопрос регулируется Минтрансом».

В авиакомпаниях начали чаще хранить забытые вещи у себя. Так, «Уральские авиалинии», где оценивали годовые расходы на это в «миллионы рублей», отказались от услуги в Пулково. На самостоятельное хранение перешли в «России», пассажиры которой оставляют по прилете в Пулково за год до 2,5 тыс. предметов. «Аэрофлот» и прежде хранил ручную кладь из самолета у себя.

Собеседники “Ъ” в ряде компаний отметили, что в 2022 году тариф за хранение появился и в других аэропортах. Так, закрытый с 24 февраля 2022 года аэропорт Симферополя разослал в декабре перевозчикам письма с допсоглашением, предложив платить 157 руб. за оформление и 219 руб.— за хранение с третьих суток. В аэропорту подчеркнули, что перевозчики вправе отказаться от услуги. В Храброво (Калининград) хранение обойдется в 32 руб. с третьего дня. В Домодедово появился тариф в $18 за доставку забытых в самолете вещей до комнаты невостребованного багажа. Далее пассажир платит за хранение 90 руб. в сутки. В Шереметьево — 150 руб. в день, во Внуково — 132 руб. При этом в крупных аэропортах говорили “Ъ”, что если пассажир не возвращается за потерей, то расходы несет перевозчик. Перевозчики оценивали издержки в 35–40 млн руб. на примере МАШ.

В Пулково “Ъ” напомнили, что стол находок аэропорта принимает на полугодовое хранение до 20 тыс. предметов в год, из которых владельцы забирают всего треть. Все это время аэропорт обеспечивает «содержание помещения, работу сотрудников, оборудования и системы видеонаблюдения». В пресс-службе подчеркнули, что услуга оказывается «с соблюдением всех действующих авиационных правил и требований».

Согласно ФАП-82, забытые в аэропорту и самолетах вещи должны храниться полгода, но порядок оплаты в правилах не уточняется. Собеседники “Ъ” в аэропортовом сообществе отмечают, что в международной практике сроки хранения обычно короче, а за вещи чаще отвечают сами перевозчики. Так, на сайте аэропорта Шарль-де-Голль указано, что забытые в самолете вещи хранятся у авиакомпании, которая через 15 дней передает все в полицию. Та хранит их несколько месяцев, а забытые предметы одежды (шарфы, перчатки и др.) сразу передает на благотворительность. В аэропортах Нью-Йорка пассажиров просят обращаться в офисы авиакомпаний и предупреждают, что платить им придется только за доставку забытых вещей.

Другой распространенный вариант: когда предметы месяц бесплатно хранит у себя привлеченная хэндлинговая служба аэропорта, в случае если у лоукостера нет там своего офиса, говорит гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Обычно предметы обязательно хранятся не дольше трех месяцев, «так как большинство забытых вещей пассажиры либо забирают в первые два дня, либо никогда».

Айгуль Абдуллина