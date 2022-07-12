Давно забытые ценности

Как узнал “Ъ”, Ространснадзор впервые вынес предостережение аэропорту — петербургскому Пулково — за попытку взимать плату с авиакомпаний за хранение вещей пассажиров, забытых на борту. Сейчас аэропорты обязаны хранить их полгода, но неясно, кто должен за это платить. В авиакомпаниях отмечают, что пассажиры ежегодно забывают тысячи предметов, из-за чего перевозчики несут многомиллионные издержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, Ространснадзор впервые вынес предостережение аэропорту из-за счетов на оплату хранения забытой в самолете ручной клади. Поводом стало обращение (есть у “Ъ”) Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в Минтранс, в котором ассоциация усомнилась в законности действий аэропорта. В АЭВТ на вопросы “Ъ” не ответили.

Минтранс перенаправил письмо в ФАС, а та — в Ространснадзор. Там уличили Пулково в «неверном толковании действующего законодательства», поскольку, как уточнили “Ъ” в ведомстве, сборы за хранение вещей не предусмотрены. В Пулково не сказали “Ъ”, планируют ли обжаловать решение Ространснадзора, подчеркнув лишь, что аэропорт оказывает услугу «с соблюдением действующих авиационных правил и требований». Стол находок в Пулково в среднем в год обрабатывает 20 тыс. объектов, из них только около трети возвращается владельцам. Аэропорт оплачивает помещение, работу сотрудников, оборудования и систем видеонаблюдения, пояснили там.

Согласно федеральным авиационным правилам, ручная кладь и личные вещи, забытые на борту, должны храниться в аэропорту полгода, затем их утилизируют. Кто должен платить за это, не регламентировано. В Пулково одно место хранения стоит 45 руб. в сутки (плюс 223 руб. за оформление). В некоторых аэропортах эта услуга тарифицируется как ответственное хранение (200–700 руб. в сутки). Учитывая количество забытых вещей, отмечают собеседники “Ъ”, получается внушительная сумма. Так, «Уральским авиалиниям» в среднем одно место хранения обходится в 10 тыс. руб. за полгода. «В итоге эти суммы исчисляются миллионами»,— добавили в компании. В «Аэрофлоте» “Ъ” сообщили, что ежедневно передают на хранение несколько десятков забытых на борту вещей и стараются держать их в помещениях своих представительств. Шереметьево «Аэрофлот» за это не платит.

В «России» оплачивают расходы на хранение в большинстве аэропортов, в том числе и в Пулково, пассажиры теряют в год около 2–2,5 тыс. предметов. В «Победе» “Ъ” не ответили.

В Шереметьево “Ъ” уточнили, что услуги хранения для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота», оказывает «Шереметьево Хэндлинг». Расходы (130 руб. в сутки) оплачивает пассажир. Но, если он не возвращается за вещами, платив авиакомпания. Тариф — $2,4 в сутки для иностранных авиакомпаний и 95 руб. для российских. Например, для компании масштаба «России» это может означать 34–40 млн руб. в год. За 2021 год на хранение в «Шереметьево Хэндлинг» поступило 2,3 тыс. забытых вещей, из них 822 получены пассажирами.

В Домодедово сутки хранения ручной клади обойдутся пассажиру в 65 руб. с первого дня. Во Внуково, согласно сайту, — 132 руб. В Домодедово рассказали, что всего за первый квартал пассажиры забыли в аэропорту и в самолетах более 10 тыс. вещей. В сети аэропортов «Аэродинамика» (Сочи, Краснодар, Анапа) за хранение потерянных вещей платит пассажир. В 2021 году в Сочи приняли на хранение почти 12 тыс. предметов. В аэропорту Красноярска уточнили, что все забытое в самолете находится в компетенциях авиакомпаний, аэропорт не зарабатывает на этом. Некоторые перевозчики предпочитают самостоятельно решать вопрос: так, Smartavia бесплатно хранит вещи полгода в своих офисах в аэропортах.

Как отметили в Ространснадзоре, оплата расходов на хранение ручной клади может стать предметом разбирательства «в случае жалоб или иной информации, свидетельствующей о нарушении». По мнению собеседника “Ъ” в одном из аэропортовых холдингов, «прецедент Пулково» — негативный сигнал для аэропортов: «Мы предоставляем помещения, сотрудников, несем материальную ответственность».

В оптимальной модели за проблему платит ее создатель, то есть пассажир, но это не решает вопроса с невостребованной ручной кладью, отмечает эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов. Найти идеальное решение, по его мнению, будет сложно, «и в любом случае заплатит за него пассажир: в виде заложенных в билет расходов авиакомпании». По его мнению, если цена вопроса становится чувствительной для авиакомпаний, им следует предложить свои механизмы решения.

Айгуль Абдуллина