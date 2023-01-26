Мантуров удивился медлительности США при включении его в санкционный список

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал объявленные против него сегодня, 26 января, санкции США. Господин Мантуров заявил, что лично для него это не имеет никакого значения, приводит его слова пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Скорее, был удивлен медлительностью американцев в этом вопросе»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Денис Мантуров возглавляет Минпромторг с 2012 года, вице-премьером он стал в 2022 году. США вводят санкции против России с 2014 года, после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе, также ограничения вводятся из-за военной операции на Украине.

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Мария Федотова