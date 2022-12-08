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обновлено 16:27

Глава Удмуртии: правительство готово продолжать увеличивать госдолг с пониманием акцентов

Власти Удмуртии готовы продолжать увеличивать государственный долг республики с пониманием цели. Так, акцент планируется сделать на реализации национальных проектов и инфраструктуре. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов в ходе прямой линии с жителями Удмуртии.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам господина Бречалова, вопрос ограничения по возможности заимствования «необходимо снимать». «В этой ситуации, когда у нас в России четыре новых региона, куда пойдут большие средства, когда у нас столько вызовов с точки зрения экономики, нам нужно пользоваться моментом и серьезно вкладываться в инфраструктуру для бизнеса, для экономики. Мы готовы еще увеличивать госдолг только с пониманием конкретно на что. Акцент — на нацпроекты, на инфраструктуру для бизнеса. Решение за министерством финансов, за правительством России. Мы ожидаем его»,— рассказал глава региона.

Вместе с тем Александр Бречалов отметил, что в 2020 году министерство финансов России недостаточно поддержало Удмуртию. «У нас есть предложение те деньги, которые нам не довели, довести. Мы как раз сократим госдолг. Очень важное решение и президента, и председателя правительства России о замене коммерческих кредитов бюджетными. Мы сейчас платим минимальные суммы на обслуживание госдолга»,— отметил глава региона.

Кроме того, глава Удмуртии напомнил о сокращении госдолга в период с 2017 по 2019 года. Однако в 2020 году, по словам Александра Бречалова, пришлось существенно увеличить заимствования для завершения проекта «Большой ремонт». «Я считаю, что сделали правильно, потому что по тем ценам, по которым в 2019 и 2020 годах мы ремонтировали наши школы, детские сады и больницы, сейчас мы бы и половины не сделали»,— отметил Александр Бречалов.

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