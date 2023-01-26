МИД РФ: насильно удерживать США в Договоре о стратегических наступательных вооружениях Россия не станет

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью «Ъ» прокомментировал претензии США к России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Напомним, на днях США дали понять, что могут скоро обвинить Россию в несоблюдении условий ДСНВ, если Москва не назначит дату заседания двусторонней консультативной комиссии по договору и не возобновит инспекции на местах.

«Если в пропагандистских целях американцы решат усугубить ситуацию, что ж, это будет их выбор. Нам не привыкать к тому, как Вашингтон разрушает соглашения в области контроля над вооружениями, вместо того чтобы предпринять конкретные практические шаги по укреплению их жизнеспособности,— сказал Сергей Рябков.— Развал ДСНВ, конечно же, вызовет как минимум глубокое сожаление. Но и ''насильно'' удерживать другую сторону в договоре мы не станем. Исходим из того, что соглашение объективно продолжает отвечать интересам обеих стран».

По его словам, «с точки зрения соответствия действий США букве договора именно их (американцев.— ''Ъ''.) послужной список уже давно и сильно подпорчен». «В рамках реализации договора продолжают действовать центральные количественные ограничения на уровни стратегических наступательных вооружений сторон. А вот с этим у США как раз не все в порядке. Не устаем напоминать о допущенных ими нарушениях, связанных с нелегитимным односторонним выводом из-под засчета по договору существенного количества своих якобы переоборудованных стратегических наступательных вооружений»,— отметил он.

Сергей Рябков напомнил, что в 2010 году ДСНВ «заключался в принципиально иных, более благоприятных политических условиях». «Достаточно посмотреть на цели, которые сформулированы в его преамбуле. Тем не менее Россия сохраняет приверженность этому договору, который и в нынешних обстоятельствах продолжает обеспечивать предсказуемость и сдержанность сторон в ракетно-ядерной сфере»,— подчеркнул он.

Интервью Сергея Рябкова читайте на сайте «Ъ».

Елена Черненко