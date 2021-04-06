Полигонные изыскания

Взамен почти заполненного мусорного полигона «Центролит» на окраине Липецка может появиться экотехнопарк, включающий обработку, утилизацию и захоронение отходов. Сейчас региональные власти рассматривают три возможных варианта размещения объекта. Назван только один из них — в пригородном селе Ивове, жители которого в конце минувшей недели выступили против строительства. Еще одной площадкой, обнаружил “Ъ-Черноземье” в регулирующих мусорную отрасль документах, может стать участок в Косыревском сельсовете неподалеку от «Центролита». По аналогии с уже построенными экотехнопарками стоимость объекта может составить 1,5–2 млрд руб., инвестор еще не определен, а строительство может начаться не ранее 2022 года. Эксперты напоминают, что проектная документация должна обязательно пройти общественные обсуждения и госэкспертизу.

О том, что власти Липецкой области рассматривают три возможных участка для возведения мусорного экотехнопарка, региональная администрация сообщила в своем официальном Telegram-канале в конце минувшей недели. Поводом для появления публикации стало выступление против проекта жителей расположенного в пригородном Липецком районе села Ивова. По данным местного обкома КПРФ, около трети сельчан «вышли сказать нет полигону» на импровизированном митинге. «По имеющейся информации, несмотря на близость заповедников, реки Дон и резервов подземных вод, липецкие чиновники не намерены отказываться от идеи строительства полигона именно там. Сейчас люди массово выходят на протест во всех близлежащих селах», — заявили в обкоме. Также около месяца назад на портале Change.org активист Дмитрий Красичков, известный по участию в выборах в горсовет Липецка, инициировал петицию, в которой попросил президента РФ Владимира Путина не допустить строительства полигона. На момент публикации материала петицию подписали 1,5 тыс. человек.

По словам коммунистов, жители «прекрасно понимают необходимость переработки и утилизации мусора, но выступают категорически против того, где и по какой технологии это планируют делать власти». Спустя два часа после публикации обкома в региональной администрации ответили, что полигон в Ивове является одним из трех рассматриваемых вариантов. При этом вместо полигона будет построен экотехнопарк, включающий обработку, утилизацию и захоронение отходов. «Решение не принято ни по одному из участков. Сейчас специалисты различных ведомств проводят изыскательные работы. Только после этого будет составлено заключение о возможности строительства экотехнопарка. Но и это не означает немедленное начало стройки», — заявили в администрации. Там также отметили, что планируются общественные слушания «в три этапа» с опубликованием экспертных заключений и проекта экотехнопарка: «До этого момента никакое строительство невозможно».

По данным администрации, техника на любой из возможных площадок сможет появиться только в 2022 году «после прохождения всех процедур». Необходимость строительства объекта власти объяснили закрытием в конце 2022 года полигона «Центролит», на который отходы вывозит региональный оператор Центральной зоны (включает Липецк, Липецкий, Задонский и Хлевенский районы) «Экопром-Липецк». Согласно территориальной схеме по обращению с отходами, полигон расположен на окраине областного центра и занимает 12,8 га. Его проектная мощность составляет 1,8 млн т, в год он может принимать до 150 тыс. т. Остаточная емкость на начало 2019 года равнялась 365 тыс. т. В электронной модели терсхемы прогноз вместимости на 2020 год составляет 494,9 тыс. т. В региональном управлении экологии и природных ресурсов, как и в самой компании, “Ъ-Черноземье” не смогли пояснить актуальность данных. «Площадка исчерпала свою вместимость и впоследствии будет рекультивирована», — заявили в администрации. Прогнозную стоимость рекультивации в терсхеме оценили в 168,1 млн руб.

Все варианты размещения экотехнопарка в своем сообщении обладминистрация не раскрыла. В управлении экологии не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ-Черноземье”. В принятом в 2018 году варианте терсхемы были указаны пять перспективных площадок для размещения объектов «мусорной» инфраструктуры: 173,3 га в Ивовском сельсовете Липецкого района, 165,1 га в Большепоповском сельсовете и 50 га в Волотовском сельсовете Лебедянского района, 35 га в Кирилловском сельсовете Становлянского района, 30 га в Ягодновском сельсовета Данковского района. В актуализированном варианте терсхемы, принятом в конце 2019 года, этих данных нет, зато указан альтернативный участок для строительства полигона — 11,2 га в Косыревском сельсовете Липецкого района.

Из терсхемы следует, что мощность нового объекта составит 250 тыс. т в год, общая вместимость — 5 млн т. Стоимость реализации проекта не раскрывается. В среднем строительство экотехнопарка аналогичной мощности полигона в зависимости от параметров утилизации и переработки составляет 1,5–2 млрд руб. Инвестора в управлении экологии “Ъ-Черноземье” также не назвали.

В пресс-службе «Экопром-Липецк» отметили, что компания готова оказать «любые меры поддержки, но сейчас этот вопрос не определен». Источник “Ъ-Черноземье” на профильном рынке напомнил, что по действующему законодательству проектная документация должна обязательно проходить общественное обсуждение и государственную экологическую экспертизу.

Начальник отдела по обращению с отходами управления экологии Светлана Игуменова на посвященном реализации мусорной реформы совещании в общественной палате региона осенью 2020 года отмечала, что жители часто еще до знакомства с проектом выражают «категорический протест против размещения мусороперерабатывающих комплексов». «Мы понимаем, откуда идет этот негатив. Старые полигоны были построены по старым технологиям и реально доставляли неудобства людям — это и запах, и воздействие на экологию. Но сегодня к данным объектам предъявляются очень высокие требования, поэтому какое-то серьезное воздействие на окружающую среду исключено. Строительство таких полигонов, которые были раньше, просто невозможно по новому законодательству», — заверила госпожа Игуменова.

Александр Прытков