Полигонные изыскания

Взамен почти заполненного мусорного полигона «Центролит» на окраине Липецка может появиться экотехнопарк, включающий обработку, утилизацию и захоронение отходов. Сейчас региональные власти рассматривают три возможных варианта размещения объекта. Назван только один из них — в пригородном селе Ивове, жители которого в конце минувшей недели выступили против строительства. Еще одной площадкой, обнаружил “Ъ-Черноземье” в регулирующих мусорную отрасль документах, может стать участок в Косыревском сельсовете неподалеку от «Центролита». По аналогии с уже построенными экотехнопарками стоимость объекта может составить 1,5–2 млрд руб., инвестор еще не определен, а строительство может начаться не ранее 2022 года. Эксперты напоминают, что проектная документация должна обязательно пройти общественные обсуждения и госэкспертизу.
О том, что власти Липецкой области рассматривают три возможных участка для возведения мусорного экотехнопарка, региональная администрация сообщила в своем официальном Telegram-канале в конце минувшей недели. Поводом для появления публикации стало выступление против проекта жителей расположенного в пригородном Липецком районе села Ивова. По данным местного обкома КПРФ, около трети сельчан «вышли сказать нет полигону» на импровизированном митинге. «По имеющейся информации, несмотря на близость заповедников, реки Дон и резервов подземных вод, липецкие чиновники не намерены отказываться от идеи строительства полигона именно там. Сейчас люди массово выходят на протест во всех близлежащих селах», — заявили в обкоме. Также около месяца назад на портале Change.org активист Дмитрий Красичков, известный по участию в выборах в горсовет Липецка, инициировал петицию, в которой попросил президента РФ Владимира Путина не допустить строительства полигона. На момент публикации материала петицию подписали 1,5 тыс. человек.
Почему жители Никифоровского района Тамбовской области митинговали против реконструкции мусорного полигона
По словам коммунистов, жители «прекрасно понимают необходимость переработки и утилизации мусора, но выступают категорически против того, где и по какой технологии это планируют делать власти». Спустя два часа после публикации обкома в региональной администрации ответили, что полигон в Ивове является одним из трех рассматриваемых вариантов. При этом вместо полигона будет построен экотехнопарк, включающий обработку, утилизацию и захоронение отходов. «Решение не принято ни по одному из участков. Сейчас специалисты различных ведомств проводят изыскательные работы. Только после этого будет составлено заключение о возможности строительства экотехнопарка. Но и это не означает немедленное начало стройки», — заявили в администрации. Там также отметили, что планируются общественные слушания «в три этапа» с опубликованием экспертных заключений и проекта экотехнопарка: «До этого момента никакое строительство невозможно».
По данным администрации, техника на любой из возможных площадок сможет появиться только в 2022 году «после прохождения всех процедур». Необходимость строительства объекта власти объяснили закрытием в конце 2022 года полигона «Центролит», на который отходы вывозит региональный оператор Центральной зоны (включает Липецк, Липецкий, Задонский и Хлевенский районы) «Экопром-Липецк». Согласно территориальной схеме по обращению с отходами, полигон расположен на окраине областного центра и занимает 12,8 га. Его проектная мощность составляет 1,8 млн т, в год он может принимать до 150 тыс. т. Остаточная емкость на начало 2019 года равнялась 365 тыс. т. В электронной модели терсхемы прогноз вместимости на 2020 год составляет 494,9 тыс. т. В региональном управлении экологии и природных ресурсов, как и в самой компании, “Ъ-Черноземье” не смогли пояснить актуальность данных. «Площадка исчерпала свою вместимость и впоследствии будет рекультивирована», — заявили в администрации. Прогнозную стоимость рекультивации в терсхеме оценили в 168,1 млн руб.
Все варианты размещения экотехнопарка в своем сообщении обладминистрация не раскрыла. В управлении экологии не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ-Черноземье”. В принятом в 2018 году варианте терсхемы были указаны пять перспективных площадок для размещения объектов «мусорной» инфраструктуры: 173,3 га в Ивовском сельсовете Липецкого района, 165,1 га в Большепоповском сельсовете и 50 га в Волотовском сельсовете Лебедянского района, 35 га в Кирилловском сельсовете Становлянского района, 30 га в Ягодновском сельсовета Данковского района. В актуализированном варианте терсхемы, принятом в конце 2019 года, этих данных нет, зато указан альтернативный участок для строительства полигона — 11,2 га в Косыревском сельсовете Липецкого района.
Из терсхемы следует, что мощность нового объекта составит 250 тыс. т в год, общая вместимость — 5 млн т. Стоимость реализации проекта не раскрывается. В среднем строительство экотехнопарка аналогичной мощности полигона в зависимости от параметров утилизации и переработки составляет 1,5–2 млрд руб. Инвестора в управлении экологии “Ъ-Черноземье” также не назвали.
В пресс-службе «Экопром-Липецк» отметили, что компания готова оказать «любые меры поддержки, но сейчас этот вопрос не определен». Источник “Ъ-Черноземье” на профильном рынке напомнил, что по действующему законодательству проектная документация должна обязательно проходить общественное обсуждение и государственную экологическую экспертизу.
Начальник отдела по обращению с отходами управления экологии Светлана Игуменова на посвященном реализации мусорной реформы совещании в общественной палате региона осенью 2020 года отмечала, что жители часто еще до знакомства с проектом выражают «категорический протест против размещения мусороперерабатывающих комплексов». «Мы понимаем, откуда идет этот негатив. Старые полигоны были построены по старым технологиям и реально доставляли неудобства людям — это и запах, и воздействие на экологию. Но сегодня к данным объектам предъявляются очень высокие требования, поэтому какое-то серьезное воздействие на окружающую среду исключено. Строительство таких полигонов, которые были раньше, просто невозможно по новому законодательству», — заверила госпожа Игуменова.
Кто может построить объекты «мусорной» инфраструктуры в Липецкой
Компания «Флагман», вложившая 1,5 млрд руб. в строительство в Белгородской области экотехнопарка с сортировкой, переработкой и полигоном, готова возвести аналогичные объекты стоимостью 1,5–2 млрд руб. каждый в десяти регионах, в том числе в Курской, Липецкой и Новгородской областях. Реализация проектов зависит от готовности субъектов заключать концессионные соглашения и корректировать территориальные схемы обращения с отходами, а также от наличия подходящих земельных участков