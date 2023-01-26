Рустам Минниханов попал под санкции США

Президент Татарстана Рустам Минниханов включен в обновленный санкционный список министерства финансов США, говорится в сообщении ведомства.

Также под санкции попали его супруга Гульсина Минниханова и ее компания Luchano.

В документе в качестве места жительства Миннихановых указана не только Казань, но и Москва, а также Франция и Объединенные Арабские Эмираты.

Помимо семьи главы республики санкции наложены на вице-премьера и главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, бизнесмена Сергея Адоньева, еще ряд лиц и компаний.

Ранее Рустам Минниханов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Татарстан потратил на поддержку специальной военной операции России на Украине 2,5 млрд руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"