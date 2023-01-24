Рустам Минниханов всему глава

Татарстан потратил на поддержку специальной военной операции (СВО) 2,5 млрд руб. Об этом вчера, отчитываясь перед Владимиром Путиным, заявил Рустам Минниханов, которого в республике продолжают называть президентом. На встрече с президентом РФ он был представлен как глава Татарстана. Господин Минниханов также рассказал об экономических достижениях региона. Владимир Путин «одной из проблем» республики назвал дорожное строительство. «Нет никаких проблем»,— заверил Рустам Минниханов, но все же пообещал «еще лучше работать». По мнению экспертов, критика руководства республики была «мягкой» и Татарстан по-прежнему «может рассчитывать на федеральную поддержку». Но «всякие мысли об исключительности или особом положении недопустимы», добавляют политологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: president.tatarstan.ru Фото: president.tatarstan.ru

Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с Рустамом Миннихановым (на сайте Кремля он указан как глава Республики Татарстан) состоялась вчера в Москве и была посвящена обсуждению «социально-экономической ситуации в регионе». Президент России отметил, что «Татарстан у нас традиционно, на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах», однако, по его словам, «не может не быть каких-то проблемных вопросов». «Может быть, с них и начнем?» — предложил господин Путин.

Рустам Минниханов решил первым делом отчитаться «о поддержке специальной военной операции». «Почти 2,5 млрд мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск»,— сообщил глава Татарстана.

При этом он признался, что «пока еще мы не можем там в полную силу работать». «Наши два батальона — „Алга“ и „Тимер“ — находятся в зоне»,— доложил господин Минниханов. «Полностью знаем, что нужно делать в Лисичанске, как только у нас будет такая возможность»,— заверил он и пояснил, что «уже по ряду объектов работу начали». Также господин Минниханов рассказал о поддержке членов семей мобилизованных и отметил, что в республике чтят «героев» спецоперации. «Не забывайте об этом»,— попросил Владимир Путин. «Ни один не забыт, все потребности (обеспечиваем). Погибшие, к сожалению, тоже есть»,— ответил ему глава Татарстана.

Господин Минниханов рассказал, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, республике удалось достичь роста валового регионального продукта (до 3,76 трлн руб.) и объемов промышленности (до 4,8 трлн руб.) и что «в прошлом году мы генерировали всех видов налогов» на сумму 1,465 трлн руб. Владимир Путин обратил внимание, что «структура экономики меняется тоже, доля обрабатывающего сектора растет». «Потому что мы нефть продавали, а сейчас продаем нефтехимию, продаем продукцию, которая получается после переработки»,— ответил Рустам Минниханов.

Он перечислил достижения в нефтяной, химической, автомобильной промышленности. В том числе отчитался о том, как ТАИФ вошел в состав «Сибура», рассказал, что строится мусоросжигательный завод с помощью «Ростеха», а завод «Соллерс» запускает производство коммерческих автомобилей после ухода Ford из России. Владимир Путин в свою очередь отметил работу Казанского авиационного завода, где возрождают выпуск Ту-214: «Гордость Татарстана». Также президент РФ указал, что в регионе всегда придавали «большое значение» развитию IT-сектора. «Да, вы тоже много внимания цифровизации уделяете»,— ответил на это Рустам Минниханов.

Обсудив с президентом РФ газификацию домохозяйств и программу переселения из аварийного жилья, Рустам Минниханов хотел «доложить коротко про дорожные работы». Однако господин Путин прервал его. «Одна из проблем республики, да?» — уточнил он. Господин Минниханов заверил главу государства, что «нет никаких проблем». «Нет? Я посмотрел на настроения людей»,— удивился Владимир Путин. «Люди правильно от нас ждут: если сделал, значит, не все еще сделано, надо еще лучше работать»,— попытался оправдаться глава Татарстана.

Рустам Минниханов поблагодарил президента России за строительство трассы М-12. «Седьмой и восьмой участок у нас — 100 млрд»,— сказал глава республики. Он также отметил, что «два моста у нас строится: через Волгу и через Каму. «Никогда, даже в советское время, таких вещей не было»,— сказал господин Минниханов. Также руководитель республики добавил, что в рамках государственно-частного партнерства строится платная дорога в Альметьевск. Он заверил, что «дороги и мосты — все идет по плану»: выполнение графиков «жестко контролирует» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Да, разница большая между тем, что было, и чем становится»,— согласился Владимир Путин.

После этого президент РФ и глава региона обсудили работу стратегической группы «Россия — исламский мир» и то, что проходящий ежегодно в Казани форум KazanSummit теперь получил федеральный статус. Также Рустам Минниханов отметил участие первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в «работе по ЮНЕСКО». Далее встреча продолжилась в закрытом режиме.

Последний раз Владимир Путин и Рустам Минниханов общались вдвоем почти 2,5 года назад: в онлайн-режиме в августе 2020 года — менее чем за месяц до выборов президента Татарстана. Тогда глава государства заявил главе республики, что «безусловно поддержит» его выдвижение на новый срок. На выборах господин Минниханов победил с результатом 83,3%, продлив свои полномочия (управляет республикой с 2010 года) еще на пять лет.

В конце 2022 года Татарстан вынужден был отказаться от должности президента республики. Госсовет Татарстана принял поправки в конституцию региона, согласно которым новое наименование высшего должностного лица — «глава — раис Республики Татарстан». Впрочем, принятый парламентом республики закон позволяет Рустаму Минниханову называться президентом до конца его текущего срока. В указах президента РФ Рустам Минниханов называется главой Татарстана уже с лета 2022 года.

«Нам показали, что Минниханов полностью зависим от федерального центра, что он работает, пока Путин считает это нужным и полезным, что ему дадут работать и дальше»,— считает политтехнолог Константин Калачев. Он обращает внимание, что «на сайте Кремля Минниханов глава, а не президент». «Критика насчет дорог должна показать, что важно не как на самом деле, а как доложили начальнику. Зато по теме давно морально устаревшего Ту-214 полный консенсус — деньги будут»,— говорит он. При этом господин Калачев полагает, что критика Рустама Минниханова была «мягкой»: «Татарстан представлен в целом как успешный регион, который может рассчитывать на федеральную поддержку». «Но всякие мысли об исключительности или особом положении недопустимы. Отказались от президентства — и молодцы. Еще патриотизма добавьте и работайте дальше»,— заключил политолог.

Кирилл Антонов