Арендаторов — в студию

По итогам 2022 года на рынке Екатеринбурга вырос объем квартир, предлагаемых к аренде — по данным экспертов, только количество студий увеличилось на 58%. Ставки в среднем выросли на 16%, а спрос — на 22,4%. Аналитики объяснили значительные изменения на рынке двумя волнами миграции, а также тем, что владельцы вторичной недвижимости временно отложили продажу и решили сдавать ее в аренду. По прогнозам экспертов, ставки аренды могут медленно снижаться на фоне роста предложения, а спрос будет стагнировать.
Средняя ставка аренды квартир в Екатеринбурге в 2022 году составила 21 тыс. рублей
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Количество студий, предлагаемых в долгосрочную аренду в Екатеринбурге по итогу 2022 года, выросло на 58,7%, следует из данных «Авито. Недвижимости», подготовленных для «Ъ-Урал». За год этот сегмент жилья показал наибольший рост по количеству предложений. Далее идут трехкомнатные лоты (рост на 29,6%). В среднем объем предложения квартир для долгосрочной аренды в Екатеринбурге по итогам года увеличился на 22,4% по сравнению с 2021 годом. Эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина добавила, что в декабре на выбор было доступно более 1 тыс. лотов — в два раза больше, чем в начале года. Основной рост предложения произошел весной — в мае было доступно около 1,6 тыс. лотов.
Госпожа Лапшина пояснила, что к увеличению конкуренции среди рантье привело несколько факторов. Один из них — миграция, связанная с проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине и частичной мобилизацией.
По ее словам, в начале весны увеличилось число желающих временно переехать в другие города, регионы, страны, сдав при этом свои квартиры в долгосрочную аренду. «Кроме того, на рынок аренды вышли продавцы вторичной недвижимости, которые изменили свое решение о продаже квартиры на фоне резкого роста ключевой ставки и удорожания ипотеки»,— рассказала госпожа Лапшина. Она отметила, что в августе и первой половине сентября на фоне роста спроса выбор на рынке резко сократился примерно до 500 лотов. В конце сентября тренд развернулся: миграционные потоки привели к росту предложения, который продолжился до конца года.
Основатель портала объявлений по аренде жилья «Драже» Никита Словиковский считает, что сильнее всего две волны эмиграции ударили по столичному рынку, где в некоторых случаях наблюдалось снижение арендных ставок, чего не скажешь про уральский рынок. «Екатеринбургский рынок аренды обе волны уезжающих тоже затронули, но в гораздо меньшей степени. Возможно, если ты можешь платить за аренду в Москве — ты без проблем сможешь сделать это в Тбилиси. А вот с Екатеринбургом такая история не пройдет»,— отметил он.
Средняя ставка аренды квартир в Екатеринбурге по итогам года составляла 21 тыс. руб., что на 16,7% выше, чем ставка годом ранее — 18 тыс. руб., фиксирует «Авито. Недвижимость».
«Средняя ставка на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в 2022 году остановилась на отметках 19 тыс. руб. и 23 тыс. руб. по сравнению с 17 тыс. руб. и 20 тыс. руб. годом ранее. Рост цен на трехкомнатные квартиры составил16,7% — абсолютный показатель вырос с 30 тыс. руб. до 35 тыс. руб. год к году»,— рассказал «Ъ-Урал» руководитель категории долгосрочной аренды «Авито. Недвижимости» Константин Каменев.
По данным «Циан. Аналитики», в конце года средняя ставка аренды «однушек» в Екатеринбурге составляла 22,5 тыс. руб. (+13% за год), «двушек» — 31 тыс. руб. (+10%), «трешек» — 50,6 тыс. руб. (+10%). «Самые высокие значения были характерны для начала осени — 24,4 тыс. руб. в “однушках”, 36,2 тыс. руб. — в “двушках”, до 60 тыс. руб.поднимались средние ставки в “трешках”»,— рассказала госпожа Лапшина.
Среди причин роста ставок господин Словиковский назвал общее снижение доходов населения и платежеспособности на фоне инфляции, увеличение миграционного притока из регионов в города-миллионники, а также неравномерный рост доли «однушек» в общем арендном фонде.
В 2022 году наиболее заметно вырос спрос на студии и однокомнатные квартиры (60,1% и 21,9% соответственно), рассказал Константин Каменев. В среднем спрос вырос на 24,6%. Господин Каменев считает, что предпосылок для ослабления спроса или снижения цен в январе–феврале нет. «В первом квартале 2023 года мы увидим тренды, схожие с теми, что наблюдались в октябре–декабре 2022 года, но в меньшей степени выраженные. Ставки аренды продолжат медленно снижаться на фоне роста предложения. Спрос будет стагнировать или медленно сокращаться, так как сейчас на рынке аренды неактивный сезон»,— прогнозирует Елена Лапшина.