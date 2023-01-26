Арендаторов — в студию

По итогам 2022 года на рынке Екатеринбурга вырос объем квартир, предлагаемых к аренде — по данным экспертов, только количество студий увеличилось на 58%. Ставки в среднем выросли на 16%, а спрос — на 22,4%. Аналитики объяснили значительные изменения на рынке двумя волнами миграции, а также тем, что владельцы вторичной недвижимости временно отложили продажу и решили сдавать ее в аренду. По прогнозам экспертов, ставки аренды могут медленно снижаться на фоне роста предложения, а спрос будет стагнировать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя ставка аренды квартир в Екатеринбурге в 2022 году составила 21 тыс. рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Средняя ставка аренды квартир в Екатеринбурге в 2022 году составила 21 тыс. рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Количество студий, предлагаемых в долгосрочную аренду в Екатеринбурге по итогу 2022 года, выросло на 58,7%, следует из данных «Авито. Недвижимости», подготовленных для «Ъ-Урал». За год этот сегмент жилья показал наибольший рост по количеству предложений. Далее идут трехкомнатные лоты (рост на 29,6%). В среднем объем предложения квартир для долгосрочной аренды в Екатеринбурге по итогам года увеличился на 22,4% по сравнению с 2021 годом. Эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина добавила, что в декабре на выбор было доступно более 1 тыс. лотов — в два раза больше, чем в начале года. Основной рост предложения произошел весной — в мае было доступно около 1,6 тыс. лотов.

Госпожа Лапшина пояснила, что к увеличению конкуренции среди рантье привело несколько факторов. Один из них — миграция, связанная с проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине и частичной мобилизацией.

По ее словам, в начале весны увеличилось число желающих временно переехать в другие города, регионы, страны, сдав при этом свои квартиры в долгосрочную аренду. «Кроме того, на рынок аренды вышли продавцы вторичной недвижимости, которые изменили свое решение о продаже квартиры на фоне резкого роста ключевой ставки и удорожания ипотеки»,— рассказала госпожа Лапшина. Она отметила, что в августе и первой половине сентября на фоне роста спроса выбор на рынке резко сократился примерно до 500 лотов. В конце сентября тренд развернулся: миграционные потоки привели к росту предложения, который продолжился до конца года.

Основатель портала объявлений по аренде жилья «Драже» Никита Словиковский считает, что сильнее всего две волны эмиграции ударили по столичному рынку, где в некоторых случаях наблюдалось снижение арендных ставок, чего не скажешь про уральский рынок. «Екатеринбургский рынок аренды обе волны уезжающих тоже затронули, но в гораздо меньшей степени. Возможно, если ты можешь платить за аренду в Москве — ты без проблем сможешь сделать это в Тбилиси. А вот с Екатеринбургом такая история не пройдет»,— отметил он.

Средняя ставка аренды квартир в Екатеринбурге по итогам года составляла 21 тыс. руб., что на 16,7% выше, чем ставка годом ранее — 18 тыс. руб., фиксирует «Авито. Недвижимость».

«Средняя ставка на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир в 2022 году остановилась на отметках 19 тыс. руб. и 23 тыс. руб. по сравнению с 17 тыс. руб. и 20 тыс. руб. годом ранее. Рост цен на трехкомнатные квартиры составил16,7% — абсолютный показатель вырос с 30 тыс. руб. до 35 тыс. руб. год к году»,— рассказал «Ъ-Урал» руководитель категории долгосрочной аренды «Авито. Недвижимости» Константин Каменев.

По данным «Циан. Аналитики», в конце года средняя ставка аренды «однушек» в Екатеринбурге составляла 22,5 тыс. руб. (+13% за год), «двушек» — 31 тыс. руб. (+10%), «трешек» — 50,6 тыс. руб. (+10%). «Самые высокие значения были характерны для начала осени — 24,4 тыс. руб. в “однушках”, 36,2 тыс. руб. — в “двушках”, до 60 тыс. руб.поднимались средние ставки в “трешках”»,— рассказала госпожа Лапшина.

Среди причин роста ставок господин Словиковский назвал общее снижение доходов населения и платежеспособности на фоне инфляции, увеличение миграционного притока из регионов в города-миллионники, а также неравномерный рост доли «однушек» в общем арендном фонде.

В 2022 году наиболее заметно вырос спрос на студии и однокомнатные квартиры (60,1% и 21,9% соответственно), рассказал Константин Каменев. В среднем спрос вырос на 24,6%. Господин Каменев считает, что предпосылок для ослабления спроса или снижения цен в январе–феврале нет. «В первом квартале 2023 года мы увидим тренды, схожие с теми, что наблюдались в октябре–декабре 2022 года, но в меньшей степени выраженные. Ставки аренды продолжат медленно снижаться на фоне роста предложения. Спрос будет стагнировать или медленно сокращаться, так как сейчас на рынке аренды неактивный сезон»,— прогнозирует Елена Лапшина.

Мария Игнатова