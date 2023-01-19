Доверяй и продавай

По итогам 2022 года порядка 39% сделок на вторичном рынке Урала были совершены с использованием нотариальной доверенности. По данным экспертов, это является рекордным показателем за всю историю. Участники рынка отметили, что таким образом свое жилье подавали уральцы, которые спешили уехать из страны после начала специальной военной операции (СВО), а также родственники мобилизованных. По мнению экспертов, рост количества сделок по доверенности в 2023 году будет зависеть от ситуации, связанной с СВО.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам 2022 года порядка 39% сделок на вторичном рынке Урала были совершены с использованием нотариальной доверенности. По данным экспертов, это является рекордным показателем за всю историю. Участники рынка отметили, что таким образом свое жилье подавали уральцы, которые спешили уехать из страны после начала специальной военной операции (СВО), а также родственники мобилизованных. По мнению экспертов, рост количества сделок по доверенности в 2023 году будет зависеть от ситуации, связанной с СВО.

Как подсчитали для «Ъ-Урал» в инвестиционной компании «Флип», в 2022 году порядка 39% сделок в Уральском федеральном округе (УрФО) по продаже недвижимости на вторичном рынке совершались через нотариальную доверенность — данный показатель стал рекордным за время ведения статистики. В целом в России такой показатель составил порядка 50%. По сравнению с 2021 годом, сделок с нотариальной доверенностью на Урале было всего не более 15%.

«Тенденцию определили внешние факторы, которые повлияли на настроения россиян. В основном тренд сформировался по причине массовой релокации»,— пояснил «Ъ-Урал» гендиректор инвесткомпании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев.

Тенденцию подтвердил директор по развитию ООО «Бюро недвижимости Зыряновой» Алексей Шаклеин: «Такой факт налицо. Во втором полугодии был рост в связи с мобилизацией. За последние два месяца 50% сделок у меня прошли по доверенности. Раньше это было исключением из правил — одна сделка из десяти». Он добавил, что как правило, подобные сделки совершали родители по доверенности от уехавших из страны детей.

Как отметил Евгений Шавнев, в прошлом году покупатели стали с большим доверием относится к сделкам с доверенностью. Так, в 2021 году совершить подобную сделку были готовы в теории 25% респондентов, а решались лишь 15%. 75% высказывали опасение, что впоследствии сделка будет признана недействительной. В 2022 году, согласно опросу, уже 50% готовы были идти на такую сделку, по факту закрыли — 39%.

В целом по итогам года спрос на вторичную недвижимость Екатеринбурга увеличился на 6,2%, рассказал «Ъ-Урал» руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин. Он отметил, что по итогам года средняя стоимость квартир на «вторичке» составила 4,6 млн руб. (+15% за год). По данным эксперта «Циан.Аналитика» Елены Лапшиной, в конце декабря — начале января 2023 года средняя стоимость 1 кв.м на вторичном рынке уральской столицы составила 108,9 тыс. руб. — на 10,7% выше, чем год назад (98,4 тыс. руб.). Максимальные темпы роста цен были зафиксированы в марте (+2,3%), а также в сентябре (+2,9%).

«Самые высокие показатели потенциального спроса были зафиксированы в начале 2022 года — в январе–феврале они были примерно на 20% выше среднего показателя за год. В марте и апреле активность пользователей резко упала, в апреле она была на 30–40% ниже максимальных показателей начале года. С мая потенциальный спрос на вторичном рынке Екатеринбурга медленно восстанавливался. Небольшое снижение было зафиксировано в сентябре (на 6% в месячном выражении), после чего рост продолжился. В результате в конце года активность пользователей на 15% ниже максимальных показателей начала года»,— рассказала «Ъ-Урал» Елена Лапшина. По данным компании «Флип», начиная с октября, 45% сделок на вторичном рынке было совершено в инвестиционных целях, 20% — с целью расширить жилплощадь, еще 25% — приобретение своего первого жилья.

По данным «Авито Недвижимости», объем предложения за год увеличился на 9,5%. По данным «Циан Аналитики» в конце года в продаже на вторичном рынке Екатеринбурга находилось около 6,5 тыс. квартир (на 17% больше, чем в начале года).

В условиях стабильного информационного фона эксперты не ожидают значительного роста или снижения спроса и цен. Что касается сделок с использованием доверенностей на вторичном рынке Урала, то по предварительным прогнозам компании «Флип», в 2023 году их доля останется на прежнем уровне. «В продажу выйдут новые объекты, чьи собственники не находятся в стране и за несколько прошедших месяцев смогли определить дальнейшие действия и определиться с местом пребывания на ближайшую перспективу»,— считает господин Шавнев.

Мария Игнатова