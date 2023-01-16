Новостройки опустели

По итогам 2022 года объем предложения на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга увеличился на 65,5% в сравнении с 2021 годом, а спрос на новые квартиры за год снизился на 13,1%. Средняя цена квартир в Екатеринбурге по итогам года составила 5,2 млн руб. — на 23,3% больше, чем в 2021 году. Наибольшее число сделок по итогам года было заключено в феврале и марте, а наименьшее — в апреле и мае. По мнению экспертов, в начале 2023 года на рынке традиционно будет наблюдаться затишье, причин для роста цен сейчас нет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К началу 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга был установлен исторический рекорд по количеству непроданных квартир

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ К началу 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга был установлен исторический рекорд по количеству непроданных квартир

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2022 году рынок недвижимости переживал несколько скачков спроса в зависимости от внешнеэкономической ситуации. По данным руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрия Алексеева, спрос на квартиры в новостройках Екатеринбурга год к году уменьшился на 13,1%. При этом отдельно в IV квартале 2022 года активность покупателей повысилась на 12,8% относительно III квартала. По данным руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, к началу 2023 года число непроданных объектов на рынке новостроек превысило отметку в 41,7 тыс. квартир, и это стало очередным историческим максимумом.

Как рассказала «Ъ-Урал» эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина, если анализировать количество сделок за 11 месяцев, то наибольшее число сделок на первичном рынке Екатеринбурге было отмечено в марте и в феврале. Минимальные продажи в 2022 году были зафиксированы в мае.

«Просадка спроса началась в апреле, относительно марта продажи снизились на 44%, в мае — еще на 57%, после чего в июне начался рост договоров долевого участия (ДДУ), положительная тенденция сохранилась до сентября. В октябре спрос просел на 17%, в ноябре — частично восстановился на 8% и был чуть выше продаж в августе»,— рассказала госпожа Кирюхина.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в декабре в уральской столице было зарегистрировано около 2,6 тыс. договоров долевого участия в строительстве, это почти в 1,5 раза больше предыдущего месяца. При этом число подписанных договоров (которые уже прошли регистрацию) — более 2 тыс. «Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в декабре 2022 на уровне 2,7 тыс. Это близко к показателям декабря предыдущего года»,— говорится в сообщении аналитической платформы.

По данным «Авито Недвижимости», наибольшая часть спроса по итогам 2022 года приходилась на однокомнатные квартиры — 34,2%, на двухкомнатные объекты по итогам года пришлось 28,6%, на студии — 21,4%. По данным «Циан.Аналитики», на однокомнатные квартиры и студии приходилось 28% предложения, на двухкомнатные — 39%, на трехкомнатные — 29%. Остальные 4% занимает многокомнатное жилье.

По словам Виктории Кирюхиной, в конце декабря 2022 года средняя стоимость 1 кв. м в Екатеринбурге составила 121 тыс. руб., что на 9% выше, чем год назад (111,4 тыс. руб.). Он рассказала, что максимальный рост цен наблюдался в марте (+10%), что было связано с повышенным интересом со стороны как инвесторов (из-за снижения курса рубля), так и со стороны ипотечных заемщиков, которые стремились оформить ипотеку на старых условиях по одобренному решению банка до роста ключевой ставки.

По данным Дмитрия Алексеева, средняя цена за квартиру в Екатеринбурге в 2022 году составила 5,2 млн руб. — на 23,3% больше, чем в 2021 году.

«Стоит отметить положительные факторы, которые поддерживают спрос и цены на рынке новостроек Екатеринбурга и других крупных городов России, — продление программы льготной ипотеки с некоторыми изменениями (программу продлили до июля 2024 года под 8%, ранее была под 7%.— «Ъ-Урал»), субсидированные ипотечные программы от застройщиков и программы рассрочки, акции и скидки, что было особенно актуально перед новым годом»,— указал он.

По словам госпожи Кирюхиной, сейчас на рынке наблюдается традиционное затишье, причин для роста цен нет. «В последние месяцы стоимость квадратного метра в Екатеринбурге показывает около нулевую динамику, а с апреля средняя стоимость снизилась на 5%. Однако за год динамика все же положительная за счет существенного роста цен в первом квартале. В январе — феврале мы также ожидаем сохранение тренда, в начале года спрос снижается за счет каникул, к тому же условия по ипотеке ухудшились»,— пояснила она.

Мария Игнатова