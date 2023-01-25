Приморским выборам повысили процент

Депутаты законодательного собрания Приморского края в среду внесли поправки в избирательный кодекс региона, увеличив число подписей муниципальных депутатов «верхнего уровня», необходимых для преодоления муниципального фильтра на выборах губернатора, с 5% до 8% от их общего количества. Авторы инициативы объяснили это уменьшением числа местных депутатов из-за муниципальной реформы. При этом общее число необходимых для регистрации подписей муниципалов не изменилось и составляет 7%. Пока никто из политиков, включая губернатора Олега Кожемяко, не заявлял о намерении участвовать в сентябрьских выборах главы Приморья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Необходимость внесения поправок в избирательный кодекс депутаты объяснили проходящей в Приморье муниципальной реформой. С 2019 года в регионе идет процесс преобразования муниципальных районов в округа. При этом представительные органы поселений прекращают деятельность, и, соответственно, сокращается число депутатов. В крае уже созданы 16 муниципальных округов, двухуровневая система местного самоуправления остается в шести муниципальных районах. Согласно приведенной на сессии статистике, если в 2014 году в Приморье было 2142 муниципальных депутата, то к 2023 году их осталось всего 637.

Согласно федеральному законодательству, кандидат в губернаторы должен представить в свою поддержку подписи от 5% до 10% депутатов и глав муниципальных образований (МО) региона. При этом от 5% до 10% подписантов должны быть муниципалами второго, «верхнего уровня», то есть представлять районы, муниципальные и городские округа. Точные проценты муниципального фильтра устанавливают сами субъекты РФ. В Приморье в 2018 году для регистрации кандидатам в губернаторы нужно было собрать 142 подписи не менее чем в 26 МО, и как минимум 33 из них должны были принадлежать депутатам и главам МО второго уровня. Самовыдвиженцам, помимо преодоления фильтра, требуется собрать в свою поддержку 0,5% подписей избирателей края.

Это автоматически ведет и к снижению абсолютного числа подписей, требующихся для регистрации кандидатов на пост главы региона. «Все-таки это губернатор, поэтому количество подписей и поддержка, конечно, должна быть намного шире»,— обосновал необходимость увеличения доли подписей второго уровня с 5% до 8% зампред комитета по региональной политике и законности Сергей Ищенко («Единая Россия»). Возразить попытался только коммунист Владимир Беспалов, заметивший, что ужесточение муниципального фильтра поставит кандидатов «в неравные условия». Однако 26 голосами за при 6 против поправки к избирательному кодексу были приняты.

«Сегодня поменяли процент, который влияет на соотношение внутри общего числа подписей между депутатами второго уровня и депутатами и главами первого уровня (поселений). Процент от общего числа депутатов остается тот же — 7%»,— прокомментировала «Ъ» поправки председатель крайизбиркома Татьяна Гладких. По ее мнению, изменения обеспечат «наиболее оптимальное соотношение подписей в поддержку выдвижения кандидатов на должность губернатора депутатами и главами различных уровней».

Точное число необходимых для регистрации подписей, по словам главы избиркома, сейчас называть преждевременно, поскольку муниципальная реформа в крае продолжается.

«Количество будет определяться на момент старта кампании. Но, конечно, оно будет значительно меньше, чем в 2018 году»,— сказала госпожа Гладких.

Очередные выборы губернатора Приморья намечены на сентябрь этого года. Пока никто из политиков публично не объявлял о намерении баллотироваться на этот пост, включая действующего главу региона Олега Кожемяко. В крае давно циркулируют слухи о том, что губернатор хотел бы перейти на работу на федеральный уровень. Его пресс-секретарь Макар Руденчик не ответил на вопрос «Ъ».

Первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Долгачев заявил «Ъ», что Компартия не обладает количеством местных депутатов, необходимым для преодоления муниципального фильтра, поэтому для коммунистов «в принципе ничего не изменилось при увеличении с 5% до 8%». По словам господина Долгачева, решение о возможности выдвижения кандидата в губернаторы от КПРФ будет приниматься позднее и «на уровне ЦК партии».

Напомним, выборы губернатора Приморья в сентябре 2018 года завершились скандалом. Вышедший во второй тур кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал после обработки 95% протоколов, но в последний момент вперед вырвался врио главы региона единоросс Андрей Тарасенко. Через три дня Центризбирком РФ признал результаты приморских выборов недействительными из-за допущенных нарушений, а еще через шесть дней президент Владимир Путин назначил на пост врио главы края сахалинского губернатора Олега Кожемяко. Выдвигать Андрея Ищенко на повторные выборы, прошедшие в декабре 2018 года, крайком КПРФ отказался из-за «понимания того, что преодолеть муниципальный фильтр невозможно». Самостоятельно собрать нужное число подписей господин Ищенко не сумел, и Олег Кожемяко был избран губернатором в первом же туре.

Алексей Чернышев, Владивосток