Ipsos: средний чек в аптеках России вырос на 16% за 2022 год

Размер среднего чека в российских аптеках составил 622 руб. по итогам третьего квартала 2022 года. Это на 25,6% больше, чем в 2020 году, и на 15,6% — чем в 2021-м, подсчитали аналитики компании Ipsos.

Отмечается, что в сетевых аптеках средний чек достиг 640 руб., это на 13,5% больше, чем в несетевых. В третьем квартале 2022 года около 82,3% клиентов аптек заметили значительное подорожание лекарств, следует из опроса Ipsos, с результатами которого ознакомились «Ведомости».

Рост среднего чека связан не только с подорожанием медикаментов, но и с повышенным спросом на фоне исчезновения с рынка иностранных препаратов. В аналитической компании RNC Pharma повышение активности клиентов в конце 2022 года также связывают с мобилизацией и ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

После ввода российских войск на Украину и спровоцированного им нарушения логистических цепочек в России наблюдаются перебои с поставками лекарственных препаратов. В декабре RNC Pharma сообщила, что экспорт транквилизаторов в страну существенно снизился и часть импортных медикаментов пропала с рынка.

Андрей Сапожников