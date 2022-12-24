РБК: в Россию стали поставлять меньше транквилизаторов

Поставки в Россию импортных рецептурных транквилизаторов существенно снизились, следует из подсчетов аналитической компании RNC Pharma. По ее данным, падение импорта затронуло все зарубежные сильнодействующие успокоительные, за исключением официально зарегистрированного в России «Фримиума».

Сильнее всего просели поставки продукции латвийской компании Grindex: с января по октябрь 2022 года она ввезла в Россию 112,6 тыс. упаковок препарата «Сомнол» — это в семь раз меньше, чем за весь 2021 год. Французская Sanofi импортировала в Россию 121,9 тыс. упаковок «Имована» за указанный период, что в три раза меньше показателей прошлого года.

Также упали поставки анксиолитика «Зломакса» — в 2,5 раза (29 тыс. упаковок за десять месяцев этого года против 71,8 тыс. за весь 2021 год). Полностью прекратились поставки польского «Лорафена», «Релиума» и «Тазепама», поясняет РБК со ссылкой на отчет RNC Pharma.

Ранее регулирующие органы также фиксировали подорожание импортных медицинских препаратов в России. Росздравнадзор в ноябре вынес 26 московским аптекам предостережения из-за завышения цен на препарат от диабета «Оземпик» датского производства.

Андрей Сапожников