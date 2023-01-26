Еще двое кандидатов на пост мэра Воронежа подали документы в комиссию

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Воронежа поступило еще два заявления, рассказали в пресс-службе гордумы облцентра. Документы для участия в конкурсе предоставили руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев и общественный деятель Илья Наумов, зарегистрированный в качестве самозанятого. Ранее о своем желании принять участие в конкурсе заявил и нынешний мэр Вадим Кстенин.

Депутаты гордумы Воронежа назначили конкурс по выбору главы города на 2 марта. Текущие полномочия Вадима Кстенина заканчиваются 4 апреля. Все кандидаты на должность мэра должны подать документы до 1 февраля.