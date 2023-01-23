Вадим Кстенин подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Воронежа

Глава Воронежа Вадим Кстенин предоставил полный пакет документов в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность мэра. Об этом сообщили в администрации города. Ранее господин Кстенин не комментировал свои намерения продлить полномочия на посту градоначальника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

23 ноября депутаты гордумы Воронежа назначили на 2 марта конкурс для выбора главы города. Текущие полномочия господина Кстенина заканчиваются 4 апреля. Все кандидаты на должность мэра должны подать документы в срок до 1 февраля. От городской думы в конкурсную комиссию вошли четыре человека: вице-спикер Олег Черкасов, депутаты Константин Ашифин, Андрей Соболев и Сергей Колиух. Еще одним членом комиссии стал председатель общественной палаты Воронежа, ректор Воронежского государственного института искусств Сергей Карпов. Другую часть комиссии составят представители облправительства.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал Вадима Кстенина «совершенно правильным кандидатом» на продолжение работы в должности мэра, уточнив, что решение о расформировании городского отделения «Единой России» в конце 2022 года, которое возглавлял господин Кстенин, не должно повлиять на его карьеру: «Мы доверяем Кстенину и будем поддерживать».

Глава регионального департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин на пресс-конференции 20 января на вопрос о возможном участии в конкурсе на пост мэра ответил, что такой «команды не поступало».

Андрей Цветков