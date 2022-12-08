Возобновлены торги на проектирование пятой очереди самарской набережной

Торги на проектирование пятой очереди самарской набережной в настоящее время продолжаются. Ранее они приостанавливались по жалобе. Однако Самарское УФАС ее отклонило, так как заявитель не участвует в закупке. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на главу департамента градостроительства Самары Василия Чернова.

«Прием заявок продолжается. Победитель определится 12 декабря»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляет 168,7 млн руб. Пятую очередь планируется построить в границах ул. Вилоновской и второй очереди набережной Самары.

Ранее в Самаре был объявлен открытый конкурс по созданию концептуального архитектурно-планировочного и конструктивного проекта пятой очереди набережной. Его организатором стало самарское отделение Союза архитекторов России при поддержке правительства области и мэрии.

Георгий Портнов